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Aliyev çarpıcı açıklama: Görüşmelere Türkiye de katılmalı!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye’nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi.
GÜNDEM 12.10.2020, 14:20
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili konuştu.
Aliyev, Ermenistan'la Dağlık Karabağ sorununun çözümü için görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini, ancak Türkiye'nin sürece dahil olması gerektiğini söyledi.
Aliyev, Fransa, Rusya ve ABD'nin başını çektiği Minsk grubunun taraflı olduğunu, Suriye, Libya ve diğer uluslararası krizden dolayı küresel bir güç olarak nitelendirdiği Türkiye'nin sürece dahil olması gerektiğini belirtti.
Aliyev, Ermenistan'la Dağlık Karabağ sorununun çözümü için görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini, ancak Türkiye'nin sürece dahil olması gerektiğini söyledi.
Aliyev, Fransa, Rusya ve ABD'nin başını çektiği Minsk grubunun taraflı olduğunu, Suriye, Libya ve diğer uluslararası krizden dolayı küresel bir güç olarak nitelendirdiği Türkiye'nin sürece dahil olması gerektiğini belirtti.
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