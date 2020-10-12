Aliyev çarpıcı açıklama: Görüşmelere Türkiye de katılmalı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili konuştu.

Aliyev, Ermenistan'la Dağlık Karabağ sorununun çözümü için görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini, ancak Türkiye'nin sürece dahil olması gerektiğini söyledi.

Aliyev, Fransa, Rusya ve ABD'nin başını çektiği Minsk grubunun taraflı olduğunu, Suriye, Libya ve diğer uluslararası krizden dolayı küresel bir güç olarak nitelendirdiği Türkiye'nin sürece dahil olması gerektiğini belirtti.

