Aliyev bilançoyu açıkladı! Azerbaycan Ermenistan'a büyük zarar verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Ordusu'nun, Ermeni güçlerine verdiği zaiyatı açıkladı.

Açıklamasında 50 zırhlı piyade aracının imha edildiğini, 24'ünün ise ele geçirildiğini ifade eden Aliyev, 17 kundağı motorlu topun, 198 farklı kalibreli topun ve 58 havan topunun da imha edildiğini aktardı.

Ermeni güçlerine ait 241 tankın imha edildiğini; ele geçirilen 39 tankın ise işgalcilere karşı kullanıldığını söyleyen Aliyev, 27 Eylül'den bu yana dört S-300 sistemi, 70 Grad füzesi ve 2 Yars füze sisteminin de yok edildiğini ifade etti.

Aliyev ayrıca 12 havan topunun Azerbaycan askerlerince çalışır durumda ele geçirildiğini belirterek "53 tanksavar, 70 Grad, 2 Uragan, 2 Yars füze sistemi, 3 TOR, 5 KUB ve Krug, yaklaşık 40 OSA uçaksavar sistemi, 6 insansız hava aracı, 1 Elbrus balistik füze sistemi, 1 Toçka-U balistik füze sistemi, 8 radar aracı, 198 kamyon imha edildi. Bu araçlardan 15'i mühimmatla doluydu. 102 kamyon da ele geçirildi. Ermenistan ordusuna ait 4 S-300 füze sistemini de imha ettik. Bu sistemin fiyatı bellidir. Çok pahalı bir silahtır" şeklindeki açıklamaları kaydetti.

