Alışıldık bahaneyle İran’a saldırı planı

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırısının kodları ise bilindik: El-Kaide ve İran’a götürülmek istenen demokrasi.(!)

Son dönemde ABD’nin, İran’a yönelik askeri saldırı hazırlığında olduğu yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Uyguladığı katı ambargo ile İran’a komşularıyla dahi ticareti engellemeye çalışan, 20 Ocak’ta ABD başkanlığını Joe Biden’a devredecek olan Donald Trump, başkanlığı devretmeden İran’a son bir yaptırımı hayata geçirmek istiyor. Operasyonun kodlarını veren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan, ABD’nin yıllardır işgal ettiği ülkeler için kullandığı argümanları içeren bir açıklama geldi. Mesaisini sosyal medyada İran paylaşımlarıyla dolduran Pompeo, geçtiğimiz günlerde İran’ın El-Kaide’nin yeni üssü olduğunu söyledi. Bilindiği üzere 11 Eylül sonrası ABD, El-Kaide’yi ve nükleer silahları bahane ederek Irak’ı, Afganistan’ı işgal etmişti. İran’da ise olası saldırının hazırlıkları yapılmaya başlandı. İç basına dahi haber vermeden Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda geniş bir tatbikat başlatan İran, ABD’nin “bilimsel araştırma merkezlerine” saldırılması ihtimali üzerinde duruluyor. Uzun yıllardır İran’da yaşayan gazeteci Yakup Aslan, Millî Gazete’ye ABD-İran arasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



Gazeteci Yakup Aslan, “Trump yönetiminin son döneminde, görevini tamamlamasına ramak kala İran’a bir saldırı düzenlemesi olasılığı söz konusu. ABD Başkanı Trump’ın, Irak’ta kendi unsurlarının hedef alınacaklarını beklemediklerini, böyle bir şey olursa da yanıtsız kalmayacağı yönünde açıklamaları oldu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya paylaşımı yaptı. Zarif, İran’ı, ABD saldırısı ile ilişkilendirmek için İsrailli ajanların Amerika’ya saldırı planladığını söyledi. İran’a saldırılması için alt yapı hazırlandığını belirtti. Bu bir araştırmacı, stratejist gibi birinin değil dışişleri bakanının açıklamasıydı” diyerek İran’da saldırı olacağı yönünde istihbarat olduğunu dillendirdi.



İran’da bilimsel araştırma yapılan tesislerin hedef alınabileceği istihbaratı olduğunu söyleyen Aslan, “Saldırı planlanan yerlerin, nükleer tesis gibi değil daha çok araştırma laboratuvarı gibi yerlerin olacağı tahmin ediliyor. Ancak şunu ifade edelim ki İran’da, bu saldırıya nasıl karşılık verileceği konuşuluyor. Trump’ın hakları elinden alındı, savaş başlatamaz, nükleer silah kullanamaz. Ancak böyle bir operasyon yapabilir” dedi. ABD’nin kendi iç meselelerine dönmesi beklense de İran’a yönelik operasyonun her zaman ABD gündeminde kaldığını ifade eden Aslan, “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz gün mesaini sosyal medyada İran açıklamaları yaparak tamamladı. İran’ı El-Kaide ile ilişkilendiren Pompeo, El-Kaide’nin yeni üssünün İran olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.



Pompeo’nun El-Kaide ile İran’ı ilişkilendirmesi çok önemli olduğunu söyleyen Aslan, “El-Kaide, 11 Eylül’den sonra ABD’nin Irak’a, Afganistan’a ‘demokrasi (!) götürmesinin’ sebebi. Şimdi yine aynı sebeple İran’a saldırabilir mi? Bölge bu yüzden diken üstünde. ABD’nin içeride problemleri olsa da böyle bir operasyon yaparak ‘demokrasi götürmeye devam edeceğiz, terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, içeride problemlerimiz olsa da biz güçlüyüz’ mesajı vermek isteyebilir. Tüm bunlardan sonra İran sürpriz bir tatbikat başlattı. Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda geniş ve habersiz bir tatbikat başlatıldı. Bunun önemi körfezde Suudi Arabistan ile birlikte tatbikat yapan ABD unsurları bulunurken İran’ın bu tatbikatı yapması” şeklinde konuştu.



Siyonist İsrail’in de yeni ABD dönemine hazırlık yaptığını vurgulayan Yakup Aslan, “Trump döneminde Siyonist İsrail’in sınırsız yetkisi vardı. Suriye’de, Lübnan’da operasyonlar gerçekleştiriyor, yüzyılın ihanet projesi çerçevesinde Müslüman ülkelerle normalleşiyor, ilişkilerini geliştiriyor. Siyonist İsrail fütursuzca adım attığı bir dönem yaşadı. Olası saldırılarda MOSSAD’ı ve MOSSAD’ın suikast timlerinin olacağını hesaba katmakta fayda var” diyerek sözlerini tamamladı.

