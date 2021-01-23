Alım gücü düştü seyyanen zam şart

Yalçın, son toplu sözleşmeden bu yana döviz kuru ve gıda fiyatlarındaki artışlara dikkat çekerek, memurların alım gücünün düştüğünü ifade etti.

Memurların gündemini değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşme’de Memur-Sen’in tavrını hatırlatarak önceki toplu sözleşme görüşmelerinde yüzdelik zam, seyyanen zam ve refah payı teklifinde bulunduklarının altını çizdi. Hükümetin teklifini kabul etmeyip hakeme götürdüklerini kaydeden Yalçın, “Hakem heyeti ise hakemlik yapmak yerine noterlik yapmıştı. Her ne kadar mevzuatta Kamu Görevlileri Hakem Kurulu diye geçse de biz Kamu İşvereni Hakem Kurulu olarak adını değiştirdik. Çünkü hakemlik böyle olmaz” dedi.



Hedeflenen enflasyon rakamları ile gerçekleşen rakamlar arasındaki farka dikkat çeken Yalçın, bu farkın da memurları mağdur ettiğini ve maaşlarda kayba neden olduğunu belirtti. Enflasyon hedeflerinin uzun süreden beri gerçeklerden uzak olduğunun altını çizen Yalçın, “Enflasyon hedefi diye ifade ettiği şeyler 10 yıl boyunca tutmadı. Onun için biz de hayalleri değil gerçekleri konuşalım, enflasyonu ezen bir rakam olsun dedik. Geldiğimiz noktada neden itiraz ettiğimiz neden imzalamadığımız görülmüş oldu” ifadelerini kullandı.



Yalçın, 2 yıl önce gerçekleştirilen ve Memur-Sen’in imza atmadığı Toplu Sözleşme’den bu yana ekonomideki dengelerin değiştiğine işaret ederek, “Memurun alım gücünün düşmesi söz konusu bunu görmek gerekiyor. Toplu sözleşmeden bu yana dolar kuru artışı yüzde 40’tan fazla. Gıda enflasyonunda açıklanan rakamlar yüzde 19-20 arası. Bu noktada en düşük memur maaşı olan rakamın yüzde 10’u kadar bir seyyanen iyileştirmenin yapılmasını istiyoruz. Memur maaşlarının açlık ve yoksulluk rakamlarının üzerine çıkması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Mehmet Fahri Özkan / ANKARA

