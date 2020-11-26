Ali Babacan'dan iktidara vaka sayıları tepkisi
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adıyaman'da konuştu. Babacan, koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili iktidara tepki gösterdi.
GÜNDEM 26.11.2020, 17:03
Adıyaman programı kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen ve esnaf ziyareti yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla görüştü.
Babacan, partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, yetkililerin açıkladığı Kovid-19 vaka sayılarına değindi.
Türkiye'de gerçek sayıların gizlendiğini belirten Ali Babacan, şunları kaydetti:
"Dün akşam hükumetin ilgili bakanı bir açıklama yaptı. Aylardır hepimizden gizlenen bu pandemiyle ilgili vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatteki vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu söyledi. Tabii bu sayıya inanacaksak o ayrı mesele, geçtiğimiz haftalarda yaptığım pek çok konuşmada ben bu vaka sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk 5'te olduğunu söylemiştim. Hatta tahmini rakamları da paylaşmıştım. Şimdi dün gece ortaya çıktı ki tahminlerimiz doğruymuş. Dün açıkladıkları rakam ABD ve Hindistan'ın hemen peşinden vaka sayısında dünyada 3'üncü olduğumuzu gösteriyor."
Babacan, partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, yetkililerin açıkladığı Kovid-19 vaka sayılarına değindi.
Türkiye'de gerçek sayıların gizlendiğini belirten Ali Babacan, şunları kaydetti:
"Dün akşam hükumetin ilgili bakanı bir açıklama yaptı. Aylardır hepimizden gizlenen bu pandemiyle ilgili vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatteki vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu söyledi. Tabii bu sayıya inanacaksak o ayrı mesele, geçtiğimiz haftalarda yaptığım pek çok konuşmada ben bu vaka sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk 5'te olduğunu söylemiştim. Hatta tahmini rakamları da paylaşmıştım. Şimdi dün gece ortaya çıktı ki tahminlerimiz doğruymuş. Dün açıkladıkları rakam ABD ve Hindistan'ın hemen peşinden vaka sayısında dünyada 3'üncü olduğumuzu gösteriyor."
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