Ali Özcan, rahmet-i rahman’a kavuştu…
Şuurlu Öğretmenler Derneği kurucularından, eğitimci ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Özcan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
GÜNDEM 17.12.2020, 07:34
Dün Ahimesut Söğüt Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Özcan, Elvan Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.
Şuurlu Öğretmenler Derneği ( ÖĞDER) kurucularından ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Özcan, Hakk’a yürüdü. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden merhum Ali Özcan, dün Ahimesut Sögüt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Etimesgut’ta bulunan Elvan Mezarlığı’nda defnedildi. ÖĞDER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, taziye mesajında, Ali Özcan’ın çok kıymetli bir eğitimci olduğunu, ömrünü gençleri yetiştirmeye adadığını aktardı. Özcan, “Derneğimiz kurucusu ve danışma kurulu başkanımız Ali Özcan hocamızı dâr-ı bekaya uğurladık. Allah’tan kendisine rahmet, geride kalan ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabr-ı cemil dileriz” dedi.
Şuurlu Öğretmenler Derneği ( ÖĞDER) kurucularından ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Özcan, Hakk’a yürüdü. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden merhum Ali Özcan, dün Ahimesut Sögüt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Etimesgut’ta bulunan Elvan Mezarlığı’nda defnedildi. ÖĞDER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, taziye mesajında, Ali Özcan’ın çok kıymetli bir eğitimci olduğunu, ömrünü gençleri yetiştirmeye adadığını aktardı. Özcan, “Derneğimiz kurucusu ve danışma kurulu başkanımız Ali Özcan hocamızı dâr-ı bekaya uğurladık. Allah’tan kendisine rahmet, geride kalan ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabr-ı cemil dileriz” dedi.
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