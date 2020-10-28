Ali Koç'tan taraftarı heyecanlandıran Alex çıkışı!
Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yeni uygulaması olan 'Mohikan Ol'un lansmanında taraftarı heyecanlandıran Alex açıklamasında bulundu.
GÜNDEM 28.10.2020, 10:04
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Fenerbahçe'nin yeni uygulaması ' Mohikan Ol'un lansmanı Ülker Arena'da gerçekleştirildi. Lansmanda yeni uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarafarı heyecanlandıran Alex çıkışı geldi.
Sarı lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Alex de Souza ile ilgili açıklamada bulunan Ali Koç, ""Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız." dedi.
Sarı lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Alex de Souza ile ilgili açıklamada bulunan Ali Koç, ""Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız." dedi.
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