Ali Koç'tan taraftarı heyecanlandıran Alex çıkışı!

Fenerbahçe'nin yeni uygulaması ' Mohikan Ol'un lansmanı Ülker Arena'da gerçekleştirildi. Lansmanda yeni uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarafarı heyecanlandıran Alex çıkışı geldi.

Sarı lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Alex de Souza ile ilgili açıklamada bulunan Ali Koç, ""Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız." dedi.

