Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e sert tepki!

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 yendi. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek, Başakşehir'e üç kırmızı kart gösterdi.

NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan futbol yorumcucu Rıdvan Dilmen, "Hakem maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi" görüşü ile dikkat çekti.

Dilmen'in bu yorumu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u öfkelendirdi. Maç sonu açıklama yapan Koç, "Hakem maçı Başakşehir'den alıp Fenerbahçe'ye nasıl vermiş? Rıdvan Dilmen'e bir soralım. Başakşehir ilk yarıda maçı koparabilirdi. Çok şükür buldukları pozisyonlardan yararlanamadılar. Sonra biz sazı elimize aldık. 11'e 11'ken üstün olan taraf bizdik" diye konuştu ve ekledi:

"Rıdvan Dilmen'e soruyorum; bu sezon ve bilhassa geçen sezonun ikinci yarısında kim daha çok hakemlerden zarar görmüş, kim faydalanmış? Fenerbahçe bugün bileğinin hakkıyla kazandı."

