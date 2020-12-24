Ali Koç'tan Meral Akşener'e ziyaret
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, Akşener'e forma hediye etti.
GÜNDEM 24.12.2020, 21:11
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette Ali Koç, Akşener'e üzerinde "Meral Akşener" isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.
Görüşmede, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da hazır bulundu.
Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette Ali Koç, Akşener'e üzerinde "Meral Akşener" isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.
Görüşmede, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da hazır bulundu.
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