Ali Koç'tan kritik transfer açıklaması: 'İsimleri var'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, transfer gündemine dair değerlendirmede bulundu.
GÜNDEM 21.01.2021, 23:40
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin 'takımdan ayrılacak ve gidecekler var mı? sorusunu ise Koç, "Ayrılacaklar da var gelecekler de olacak. İsimleri var ama zamanı geldiğinde söylenir" diye cevapladı.
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi ile ilgili yöneltilen soruya ise Otyakmaz, "Tebrik ediyorum. Bu sene Türk futboluna inanılmaz bir katkı oldu. Bu tür transferlerin de artarak devam etmesini diliyorum. Bizim de transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yani Pato’yu alacak olsak, taraftarımızın aşırı isteği yüzünden en az 2 kat pahalıya alabilirdik. Bu da bir hata taraftarımızın yaptığı. Alacağımız oyuncuyu çok istiyormuş gibi davranmak bütçeye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin 'takımdan ayrılacak ve gidecekler var mı? sorusunu ise Koç, "Ayrılacaklar da var gelecekler de olacak. İsimleri var ama zamanı geldiğinde söylenir" diye cevapladı.
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi ile ilgili yöneltilen soruya ise Otyakmaz, "Tebrik ediyorum. Bu sene Türk futboluna inanılmaz bir katkı oldu. Bu tür transferlerin de artarak devam etmesini diliyorum. Bizim de transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yani Pato’yu alacak olsak, taraftarımızın aşırı isteği yüzünden en az 2 kat pahalıya alabilirdik. Bu da bir hata taraftarımızın yaptığı. Alacağımız oyuncuyu çok istiyormuş gibi davranmak bütçeye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.
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