Ali Koç'tan hakem açıklaması

Ali Koç, "Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Son haftalarda taraftarımızı üzdük ve endişelendirdik. Bu galibiyet önemliydi. Haftaya bay olacağız. 10 günlük boşumuz var. Bu maçın ilk 20-25 dakikasından sonra maçı dengeleyip beraberliği sağladığımız dönem var. 11-11 iken 2-1'i yakaladık. Bariz üstünlüğümüz vardı. Sonradan kırmızı kartlar geldi ve oyun orada koptu. Oyuncularım takım ruhu göstermeleri çok önemli. Tek tek baktığınızda hepsi iyi, yıldız olmuş veya yıldız olacak oyuncular. İlk 7 haftada 5 galibiyet aldık ama sonrasında şans, hakem hataları, kötü futbol... Kayıplarımız oldu. Bizim ilk golü attığımız maçlarda puan ortalamamız 3, ilk golü yediğimiz maçlarda ise 1. 11-11 iken geri gelip öne geçtik ve futbol olarak üstünlüğümüzü gösterdik. Bu gece bizim için çok önemliydi. Takımı, hocamızı kutluyorum." dedi.

Ali Koç'un konuşması şu şekilde;

Taraftarımızı üzdük. Önümüzde 27 hafta var. Bizim camiamızda işler biraz kötüye gitse malum bazı kişiler ortaya çıkıyor. Camiadan bazı insanlar. Gerekse de medyada yerden yere vuruluyoruz. Benim en üzüldüğüm samimi, yüreği Fenerbahçe ile atan insanların bu şekilde eleştirilmeleri. Başka camialardaki kayıplarda bizdeki yaşananlar yaşanmıyor. Kırılgan bir camiayız. Taraftarlarımız iyi günde de kötü günde de destek olsunlar. Keşke stadyumda birlikte olsak ama olamıyoruz. 1-2 mağlubiyet üzerinden büyük resmi etkilemeyin. Kötü günde de olsa hocamıza destek olun. Sezon sonu geldiğinde uzun zamandır beklediğimiz şampiyonluğu yakalayalım. Her mağlubiyetten sonra eleştiri aldıklarında hocalarımız ve oyuncularımız etkileniyor. Bana kızın, bana vurun ama onlara destek olun.



Geçen haftalarda hakem şansımız da yanımızda değildi. Bugün de hakem konuşuluyor. Genel hakem performansından memnun değiliz. Hakem standardından da memnun değiliz. Bize göre Thiam'a yapılan harekette en azından VAR'a gidebilirdi. Gaziantep maçında Pelkas'ı golünde çok ince biz çizgi. Onda da en azından VAR'a gidebilirdi. Bütün takımlar bu hakem performansından şikayetçiyse burada sıkıntı var. Biz TFF'ye mektup yazdık, gelin oturup bu sistemsel sorunu daha iyiye götürelim diye. Türkiye'de hakemlik zor meslek. Seyircili maçta da zordu ama seyircisiz maçta daha da zor. Her şey duyuluyor.



Pozisyonları tek tek incelemedim. Bu maçla ilgili söyleyebileceğim şudur; 'Başakşehir hiç hakem konuşmadan maçı ilk yarıda koparabilirdi. Sonradan biz sazı elimize aldık ve önce maçı dengeledik sonrasında 11-11 iken 2-1 öne geçtik. Faulü yapan Skrtel'di ama kartı gören Rafael'di deniliyor ama bilmiyorum. Hata konuşacaksak bu sezon ve önceki iki sezon kim daha çok hakemden zarar görmüş, kim daha fayda görmüş. Fenerbahçe bugün bileğinin hakkıyla maçı kazanmıştır.

Bay geçtiğimiz hafta bize çok iyi gelecek. Sakat ve eksik oyuncularımız da dönecek. Her şey daha iyi olacak.