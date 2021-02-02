Ali Koç'tan Galatasaray'a sert gönderme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivetlilerin 23. hafta karşılaşmasındaki Hatayspor mücadelesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı’nın ricası ile karantina süresi geçirdi." açıklamasında bulunan Koç, "Bunlar olmasa hafta sonuna daha hazır olurdu. Kim olursak olalım kurallara uymalıyız, Mesut'un bugün sahaya ayak basması bizim için olumlu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, "Altay’ı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardı. Hatay’ı da tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda önemli bir maçtı. Nispeten iyi oynamadığınız bir maçta 3 puan almanız çok önemli." ifadeleri ile de hem Altay Bayındır'ın hem de rakiplerinin performansına dikkat çekti.

Başkan Ali Koç ayrıca, İrfan Can Kahveci'nin transfer süreci ile ilgili soruya ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:



"Camiamız için hayırlı olsun. Biz fazla konuşmadan transferleri yapıyoruz. İmzadan sonra konuşuyoruz. Gaza gelmeden ve getirmeden bitiriyoruz. İrfan Can özelinde bakarsanız; Erzurum maçı sonrası Başakşehir’in böyle bir tasarrufu varsa ilgileniriz dedik. Bizim tarzımız budur. İşi bitirdikten sonra konuşuruz. Başakşehir cephesi de çok şeffaf ve profesyonelce davrandı. Teşekkür ediyoruz. Başakşehir, söylendiği kadar kurumsal bir kulüpmüş. Ben oyuncu ile transferin son günü konuştum. Arzu ettiği takım olup olmadığını sordum. Sıkıntı görmeyince anlaştık."

