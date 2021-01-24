Ali Koç'tan Burak Yılmaz cevabı!
Ali Koç, Burak Yılmaz'ın Mesut Özil ile ilgili söyledikleri sözler hakkında, "Burak akşam yatarken söyledikleri için üzülmüştür" açıklamasını yaptı.
GÜNDEM 24.01.2021, 01:09
Burak Yılmaz'ın Mesut Özil ile sözleriyle ilgili de konuşan Ali Koç, "gereksiz" ifadesini kullandı.
FenerbahçeBaşkanı Ali Koç, "Burak Yılmaz özelinde konuşmayayım. Burak'ın da başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnşallah devam eder ama gereksiz. Şundan eminim, kendi de akşam yatarken üzülmüştür. Küçük bir yıpratma çalışması var, evet. Olumlu açıdan bakarsak, bardağın dolu tarafından görürsek, Mesut'u daha fazla kamçılayacaktır. Daha fazla motive edecektir. Rüya gerçekleşmek üzere... İmzalar atılana kadar hiçbir şey bitmemiştir. 2021 sağlıklı, mutlu bir yıl olsun. Fenerbahçe de şampiyon olsun. Taraftara çok teşekkür ediyorum her zaman bizi destekledikleri için." dedi.
FenerbahçeBaşkanı Ali Koç, "Burak Yılmaz özelinde konuşmayayım. Burak'ın da başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnşallah devam eder ama gereksiz. Şundan eminim, kendi de akşam yatarken üzülmüştür. Küçük bir yıpratma çalışması var, evet. Olumlu açıdan bakarsak, bardağın dolu tarafından görürsek, Mesut'u daha fazla kamçılayacaktır. Daha fazla motive edecektir. Rüya gerçekleşmek üzere... İmzalar atılana kadar hiçbir şey bitmemiştir. 2021 sağlıklı, mutlu bir yıl olsun. Fenerbahçe de şampiyon olsun. Taraftara çok teşekkür ediyorum her zaman bizi destekledikleri için." dedi.
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