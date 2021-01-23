Ali Koç, Mesut Özil tartışmasını böyle bitirdi!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu’nda konuştu. Yüksek Divan Kurulu’nda açıklamalarda bulunan Ali Koç, Mesut Özil tartışmasına nokta koydu. "Mesut Özil'i renklerimize bağlamak için uğraşlar verdik. Mesut'un kariyeriyle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Kısa ve tatsız bir dönem yaşadı Arsenal'de" açıklamasında bulunan Koç, "Mesut Özil bir futbolcudan daha öte bir marka. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olması bu transferi daha da anlamlı hale getiriyor." dedi.



Üzerine basa basa Mesut Özil için 'Evin oğlu' diyorum. Evin oğlu evine geldi ve inşallah evinde çok başarılı olacak açıklamasında bulunan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi.



Havadaki bir uçağı 4.5 saat boyunca seyretmek nasıl bir duygu ben anlamıyorum. 1.8 milyon kişi Mesut Özil'i taşıyan uçağı izlemiş. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu."

