Ali Koç, koronavirüse yakalanan Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
GÜNDEM 30.12.2020, 20:28
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Covid-19 PCR testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.
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