Ali Koç, koronavirüse yakalanan Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Covid-19 PCR testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

