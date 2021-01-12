Ali Koç Fenerbahçelilere seslendi: Bizden sinyal bekleyin

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, spor gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer aldığını hatırlatan Koç, şunları söyledi:"Sezon başından bu yana Fenerbahçe'ye karşı yayıncı kuruluşun anlayamadığımız politikaları var. Dün bizimle ilgili olmayan bir maçta tezahüratları biliyorsunuz. Saatine baksanız bile bilerek yapıldığı anlaşılıyor. Son derece ciddiyetsiz, saygısız bir durum.

Taraftarlarımıza sesleniyorum, siz de hazır olun. Şu an boykot kampanyasına gitmeyeceğiz ama son olarak gerekirse onu da yapacağız. Bizden bu konuda sinyal bekleyin.

Hodri meydan. Tekrar söylüyorum. Taraftarımız bu konuyu gündeminde tutsun. Biz bunun çözüme ulaşmayacağına inanırsak hayatlarında tahmin edemeyecekleri, en ağır boykotla karşılacaklar.

Ben şu ana kadar hep onların yanında oldum. 'Aynı gemideyiz. Onlar da para kazanacak, kazansın' dedim. Bu çözülmeyecekse Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler."



Mesut Özil transferiyle ilgili olarak da konuşan Koç, "Hala rüya olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe Kulübü'nden bir kişi çıkıp bir açıklama yapmamıştır. Önemli olan oyuncunun, kulübüyle olan problemini çözmesi. Bitebilir de bitmeyebilir de... Kesin bir şey yoktur. Basında bitmiş gibi görünmesi bizim işimizi de zorlaştırmaktadır" ifadesini kullandı.

