Ali Hamaney'den sert açıklama: Doğru zamanda intikam alınacak

İran lideri Ali Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün ABD tarafından öldürülen komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını doğru zamanda alacaklarını öne sürdü.

Hamaney, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Süleymani'nin intikamının alınacağını ifade etti.

İran lideri şu ifadeleri kullandı:

"General Süleymani'nin öldürülmesinin emrini verenler de, bu emri icra edenler de cezalandırılmalıdır. Bu intikam muhakkak ki doğru zamanda gerçekleşecektir.

Şehitler Süleymani ve Ebu Mehdi'nin Irak ve İran'daki cenazelerine milyonların katılması, ABD'ye atılan ilk ağır tokattı. Ancak daha beter olanı da kibrin hegemonyasının alt edilmesi ve ABD'nin bölgeden çıkarılmasıdır. Elbette, bu emri verenlerden ve katillerden intikam alınacaktır."

Kasım Süleymani 3 Ocak 2020 tarihinde gece saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanı yakınlarında ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

Saldırıda İran destekli Şii milis grupların çatı örgütü Haşdi Şabi'nin lider yardımcısı ve askeri lideri Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.

