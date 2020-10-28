Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo dergisi tepkisi: Lanetliyorum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yayınladığı karikatürlerle Hazreti Peygambere ve son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun yayın politikasının çok çirkin olduğunu ifade ederek, dergiyi kınadığını ve lanetlediği söyledi.

Ali Erbaş, Mevlid Kandili Özel Programı için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun yayınladığı çirkin karikatürlerle ilgili soruları cevaplayan Erbaş, şu açıklamayı yaptı:

“Öncelikle üzgün olduğumu, insanlık adına utanç verici olduğunu buradan ifade etmem gerekiyor. Özgürlüklerin belli bir sınırı olmalı, özgürlükler hiçbir zaman, hiçbir şahsa, hiçbir manevi değere hakaret boyutuna ulaşmamalı. Ama Fransa'da özellikle Charlie Hebdo isimli derginin öteden beri yayın politikasının ben çok çirkin olduğunu düşünüyorum, şiddetle kınıyorum. Hem Peygamber Efendimize hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çok çirkin bir saldırısı yine karikatür ile ortaya konulmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanı olarak tepkimi çok üst seviyeden gösteriyorum, lanetliyorum. Zira İslam dini barış dinidir. İslam dini her zaman insanların inancını, farklı kültürlerden, farklı dinlerden insanları asırlar boyunca bir arada yaşatmış ve herkese son derece özgür davranmış bir medeniyettir. Biz biliyoruz ki onun Medine Devleti özellikle farklı inançları bir arada yaşatma noktasında dünyaya örnek olmuş bir gerçektir, bir hakikattir. Medine Sözleşmesi uluslararası tarihin en eski sözleşmelerinden antlaşmalarından birisidir. Bugün de onun 52 maddesi dünyaya esasında örnek olmalıdır. Bu kadar önemli bir zenginlik varken birlikte yaşama tecrübesi ve zenginliği varken adeta Müslümanları tahrik edercesine Fransa'daki bu derginin çok çirkin bir hareket içerisine girmiş olmasını özgürlükler, insanların inançlarına hakaret etme adına çok yanlış buluyorum. İnşallah bu yoldan en kısa zamanda vazgeçerler.”

