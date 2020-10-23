Ali Erbaş'tan Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Berlin Mevlana Camii’ne yapılan polis baskını kınadı.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mevlana Camii’ne yapılan polis baskınına tepki gösteren Erbaş, “Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum.” dedi.

Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez!



Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum.

Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez.”

Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez! — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 22, 2020

