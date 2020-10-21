Ali Babacan'ın partisinden Bahçeli'ye sert sözler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından partisinin başlattığı “ askıda ekmek” kampanyasına yönelik eleştiriler büyüyor.

Erzurum'da konuşan " DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir" sözlerine yanıt veren Devlet Bahçeli, "Sen nereden bilirsin milliyetçiliği, ne ilgin ve irtibatın var millet ve milliyetle? Be hey şaşkın, aşı ekmeği, milleti milliyetçiliği bırak da, sana talimat veren, seni kafese sokan, ayağına pranga vuran karanlık lobilere, yabancı efendilerine takla atmaya, şirinlik yapmaya devam et” şeklinde konuşmuştu.

Bahçeli’nin bu sözlerine DEVA Partisi, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada "Meydanlara ekmek asıp parti amblemiyle şov yapmak yardım değil bir geleneğimizi istismar etmektir.

İktidara her ortak olduklarında vatandaşımızı nasıl bir ekmek parasına muhtaç ettiklerini herkes görüyor. Ülkemiz için çıkış yolunu göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

