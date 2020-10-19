Ali Babacan'dan sert sözler: 'Halkımızın onuru ile oynuyorlar'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'yi eleştirdiği konuşmasında, "Yönetemiyorlar ve halkımızın onuru ile oynuyorlar. Halkımızın onuru ile oynamayın" dedi.

Partisinin 1. Olağan Karabük İl Kongresi’nde konuşan ve AKP'ye sert eleştirilerde bulunan Babacan, "Ekonomiyi batırdınız yetmedi, vatandaşın sağlığına göz diktiniz. Ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz? Devlet yönetimine emanet gözüyle bakmayanlardan korkun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ekonominin son 20 yılın en kötü döneminde olduğunu söyleyen Babacan, Türkiye'yi yönetenlerin uygulamaların başına milli-yerli gibi sıfatlar eklediğini fakat yapılan hiç bir hamlenin yerlilikle ya da millilikle ilgisi olmadığını belirtti.

Babacan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:



"Şu anda iktidarda olan parti, bundan 18 yıl önce, ‘altta kalanlar’ adına yola koyularak geniş bir toplum kesiminin desteğini aldı. 28 Şubat sürecinden sonra, içinden geldikleri kesimlerin ezilmesine itiraz olarak ortaya çıkan bir partiydi. Ancak bugün, tek bir sesin bütün sesleri bastırdığı bir ülke yarattı. Bu harekete destek verenler, devran dönsün ve aynı adaletsizlikler bu defa başkaları tarafından yaşansın istememişti.

AKP’nin uyguladığı politikaların millilik ve yerlilik alakası yok. Gerçek milliyetçilik, her bir vatandaşın kendi hak ve özgürlüklerini doyasıya yaşayabileceği bir ülke yaratmaktır. Gerçek milliyetçilik, bu ülkede yaşayan herkesin başını dik tutabilmesini sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik, vatandaşının çocuğunun geleceğinden kaygı duymadan başını yastığa koymasını sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik, ‘ulusal çıkar’ gibi bahanelerle insanların canıyla alay etmemektir. Gerçek milliyetçilik, gençlerin hayallerini çalmamaktır. Biz DEVA Partisi olarak, bu ülkenin haysiyetli insanlarına yakışır, eşit, adil, özgür bir ülke inşa etmek için geliyoruz.

Bugün yaşanan tüm sorunların çözümü ancak ve ancak bu milletin, çalışanların ve yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkündür. Oysa ülkeyi yönetenlerin artık güven ortamını tesis etme imkanı kalmadı. Bu yönetim başta olduğu sürece yatırımcı yatırım yapmaktan çekinecek, yeni istihdam oluşmayacak, işsizlik sorunu artmaya devam edecek. Güven olmayan ülkede döviz artar, işsizlik artar, yoksulluk artar.

Vatandaşın bütün özgürlüklerini elinden zaten alıyorsunuz. Ekonomiyi batırdınız. Bunlar yetmedi, vatandaşın sağlığına göz diktiniz. Semptom göstermeyenleri sadece Dünya Sağlık Örgütü‘yle paylaşıyorsunuz. Ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz? Devlet yönetimine emanet gözüyle bakmayanlardan korkun. Her kim ki ‘ben' demeye başlar, ondan sonra hatalar birbirini kovalar."

