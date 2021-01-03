Ali Babacan'dan Melih Bulu tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'den milletvekili adayı alan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepki gösterdi.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, '#KayyumRektörİstemiyoruz' etiketi altında tepkisini dile getirdi.

AKP'li Bulu'nun üniversiteye rektör olarak atanması tepkileri de beraberinde getirmişti.

Babacan paylaşımında, "Üniversiteler özerk olmalıdır. Ülkemizin özgür akademiye, özgür bilim insanlarına ve üretken öğrencilere ihtiyacı var. Bu özgürlük ve üretkenlik, kayyum atamalarıyla sağlanamaz. #KayyumRektörİstemiyoruz. Özgür bir akademi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

