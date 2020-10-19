Ali Babacan'dan KHK'lılar için çağrı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin il kongrelerine devam ediyor. Birinci Olağan Karabük İl Kongresi’nde konuşan Babacan, “Gelin, kendi fikrinden olmayanları hain ilan edenleri durduralım. Gelin toplumu ikiye bölenlere 'artık yeter' diyelim” dedi.

Babacan, KHK'lılar için de çağrı yaptı ve "Bağımsız ve tarafsız yargı makamlarınca haklarında kesinleşmiş karar verilmeyen herkes masumdur. Bu kişilerin sorunların çözülmeli. Bu insanlar tekrar topluma kazandırılmalı, özlük hakları ve itibarları iade edilmeli" diye konuşmalı.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Gelin, eski mağdurların yeni mağduriyetler karşısında kayıtsız kalmayacağını gösterelim. Gelin, bu zulme birlikte karşı çıkalım. Gelin, kendi fikrinden olmayanları hain ilan edenleri durduralım. Gelin toplumu ikiye bölenlere 'artık yeter' diyelim.

Bugünkü iktidar partisi, 28 Şubat sürecinde ezilmeye itiraz etmişti. Bu siyasi partiye destek verenlerin büyük çoğunluğu "Biz böyle olmasını istememiştik, bize yapılan haksızlıkları başkalarına yapmak için iktidar olmadık" diyorlar.

Yönetenlerin 'yerli ve milli' söyleminin arkasına sığınıp yaptıkları milletimize zarar veriyor. Gerçek milliyetçilik, vatandaşının çocuğunun geleceğinden kaygı duymadan başını yastığa koymasını sağlamaktır.

Pandemi döneminde 1.000 TL gibi sosyal yardımlarla vatandaşa yoksulluğu reva gördüler. Yönetemiyorlar ve halkımızı onur ile oynuyorlar. Bugünkü hükümete 'Halkımızın onur ile oynamayın' diye sesleniyoruz. Önce yoksulluğa mahkum edip sonra sanki bir lütuf gibi ekmek yardımı yapmaya başladılar.

Bağımsız ve tarafsız yargı makamlarınca haklarında kesinleşmiş karar verilmeyen herkes masumdur. Bu kişilerin sorunların çözülmeli. Bu insanlar tekrar topluma kazandırılmalı, özlük hakları ve itibarları iade edilmeli.

Biz, bu kötü yönetimi sona erdireceğiz. Bu milletin kaynaklarını küçücük bir zümrenin çıkarı uğruna heba eden anlayışa son vereceğiz. Karabük de kötü yönetimin sonuçlarından payını aldı. Yatırımlardan ve desteklerden mahrum kaldı. Eskipazar’da 'Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' kurulacağı söyleniyordu. Bir türlü kurulmuyor. Nedenini bilen varsa açıklasın."

