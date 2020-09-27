Ali Babacan'dan Halk TV açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu gece yarısından itibaren 5 gün ekranı karartılacak Halk TV'ye ilişkin, "Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Kınıyorum" açıklaması yaptı.

İşte Ali Babacan'ın Halk TV'ye ilişkin açıklaması:

"Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için Halk TV'nin beş gün kapatılmasını kınıyorum."



Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için Halk TV'nin beş gün kapatılmasını kınıyorum.

— Ali Babacan (@alibabacan) September 27, 2020



Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için Halk TV'nin beş gün kapatılmasını kınıyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) September 27, 2020

