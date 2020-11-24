Ali Babacan'dan flaş itiraf: Dünyaca ünlü isimler görevi kabul etmedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nisan 2016’da Merkez Bankası Başkanlığı görevini bırakan Erdem Başçı’dan sonra görevi dünyaca ünlü iktisatçılara teklif ettiklerini ancak, “Cumhurbaşkanı’ndan, hükümetten talimat gelir” diyerek teklifi reddettiğini açıkladı.

Babacan, Yeniçağ TV’de Orhan Uğuroğlu’na açıklamalarda bulundu. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce 970 milyar dolar olan Hazine borcunun 1 trilyon 935 milyar dolara çıktığını belirten Babacan, “Hükümet sadece yurt dışına değil yurt içine de döviz borçlanmaya başladı. Biz bunu belli bir tarihte durdurmuştuk. Bir ülke kendi vatandaşına döviz borçlanmaz. Fakat bu son dönemde buna tekrar başladılar. Hazinenin içeriye döviz borcu var. Bu nasıl yerlilik nasıl millilik?” dedi.

Babacan piyasadaki dolardan daha fazla Merkez Bankası borcu olduğunu ve bu sebeple kurun kontrol edilemediğini belirtti.

Merkez Bankası konusunda geçmişte yaşanan durumu ise Babacan şu şekilde anlattı;



“Biz Erdem Başçı ayrıldıktan sonra Merkez Bankası’ndan çok iyi iktisatçılarla konuştuk gerçekten. Dünya çapında tanınmış ve bizim vatandaşlarımız olan insanlar. Diyorlar ki ‘Bu iş 1 ay gider sonra ayrılmak zorunda kalırız. Çünkü MB özel bir kurum, biz doğruları yapmak isteriz ama Cumhurbaşkanı’ndan hükümetten talimat gelir bu talimatın gereğini yapmayız. Zaten pürüz çıkar’ dediler. Bize ‘müsaade edin biz ara ara görüşlerimizi verelim, size anlatalım ama o kurumun başına geçmeyiz’ dediler.”

