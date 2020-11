Ali Babacan'dan flaş açıklama: Vaka sayısı en az 30-40 bin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Elazığ ve Bingöl il kongrelerine katıldı. Babacan, '' Vaka sayısını gizliyorlar. Testler, sayı büyümesin diye öyle kolay yapılamıyor. Böyle bir akıl olamaz. Salgını maalesef kötü yönettiler. Her gün tespit edilen vaka sayısına baktığımızda Türkiye dünyada ilk beşte. Tahminimize göre günlük en az 30-40 bin yeni vaka var'' dedi.

İşte Ali Babacan'ın açıklamaları:



Bu günlerde “hukuk” demeye başladılar. Türkiye bir düşünce suçluları ülkesi durumuna düştü. Bunca hukuksuzluğu kim yaptı? HSK iki gün önce Osman Kavala hakkında AİHM ve Anayasa Mahkemesinde ihlale sebep olanları tespit etmek için yargılandığı mahkemeden kararları istedi. Bakacağız iş nereye gidiyor. Osman Kavala bin günden fazladır cezaevinde. Hukukçu arkadaşlarımıza dosyalarını incelettim. Dosyaların durumu içler acısı, tam bir hukuk garabeti. Osman Kavala’yı, Ahmet Altan’ı ve nice kişiyi ceza evinde tutuyorlar.

Güçlü ekonomi için güçlü hukuk gerektiğini söylemiştik, bizden kopya çektiler. Kopya çeken öğrencinin hali belli oluyor. Yine kopya çekip hepsini serbest bırakırlar diye umut ediyorum. Ama bu bile hukuka uyduklarını göstermez. Talimatla içeri at, talimatla serbest bırak. Hukuk bu değildir.



Dünyada, vaka sayısı-hasta sayısı ayrımı yaparak vatandaşını aldatmaya çalışan tek ülke de herhalde Türkiye. Üstelik ülkede medya karartması olduğu için basında da durum açıkça görülmüyor. Oysa vatandaşlarımız yoğun bakımda yer bulmakta güçlük çekiyor, hayatını kaybediyor. Koskoca devletin salgına karşı aldığı tek önlem ‘maske takın’ demek olamaz. Ne gerekiyorsa, ilgili taraflarla istişare ederek yapılmalıdır.



Deprem ve diğer afetler sadece afet sonrasında müdahale edilecek olaylar değildir. Kimse bize depremde ölmenin kader olduğunu, depremde ekonominin durmasının normal olduğunu anlatmasın. Deprem yaşayan iller arasında ayrım gözetemezsiniz. Bir ilde meydana gelen depremi bir partiye ihale edemezsiniz. Hangi parti olursa olsun. İzmir'de depremin tüm sorumluluğu bir siyasi partiye yıkıldı gitti. Elazığ'da deprem olduğunda hangi parti iş başındaydı?

Tabii ki biz kadere inanan insanlarız ama tedbir her şeyin başı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi, kurumlar birleştirildi, bölündü, kapatıldı, açıldı ama afet yönetim sistemi ile ilgili düzenlemeler bu yapı ile uyumlu değil. İzmir depreminde gördük bunu. Kilitlenmiş kalmış. Sistemde şu kurum şu işi yapar diyor o kurum artık yok. Deva partisi olarak ölümü bu toprakların kaderi gören zihniyete son vereceğiz."