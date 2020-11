Ali Babacan'dan flaş açıklama. AK Parti ve MHP'nin kapasitesi kalmadı

Ali Babacan, "Varlık Fonu için bana çok baskı yapıldı. İtiraz ettiğim için benim dönemimde kurulamadı. İmza atmıyorum diye "Yurtdışına git, senin yerine vekalet edecek bakan imzalasın" dediler. Reddettim, yurtdışına da gitmedim" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan’ın açıklamaları şöyle:



İktidarın önceliği kendi şahıslarına verdiğini söyleyen Babacan AK Parti'nin insan kaynağı yapısının değiştiğine değindi.

"Çözümlerimizi hükümet hemen uygulamaya başlar ümidiyle paylaşıyoruz. Sorunlarımız çözülsün istiyoruz ama şu anki iktidar partisinin ve ortağının sorun çözme kapasitesi yok. Yukardan dış politika konularıyla ilgili gelen talimat neyse Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ilişkileri o tarafa savruluyor. İktidarın şahsileştirilmiş bir bakış açısı var. Devlet yönetiminde iyi stratejilerin üretilmesi gerekir. Benim Dışişleri Bakanlığı dönemimde her konu işin uzmanına danışılırdı. Ben kendi dönemimde bakanlık dışından Büyükelçi atanmasına izin vermedim ama şu an yapılan atamalarda hiçbir kriter aranmıyor. Biz parti yönetmeliğimizden devletin işe almada kullandığı mülakat yöntemini kaldırdık. Objektif kriterlere göre belirlenmiş sınavlarla eleman alımı yapacağız. Parti üyesi olmak işe alımda kriter olmamalı"



Halk TV'de yer alan habere göre, Ali Babacan, görevi boyunca sorumlu olduğu alanlarda yaptığı işlere dair içinin çok rahat olduğunu ifade etti. "Benim 28 Şubat süreci ve 2001 krizinde oldu. Düşeceğimiz sıkıntıları bilseydim yine de siyasete girerdim. Kendi sorumluluk alanımda içim hep çok rahat oldu. Doğru olmadığını düşündüğüm tek bir atama yapmadım. Varlık Fonu konusunda bana çok baskı yapıldı. Fakat ben onay vermediğim için o fon kurulamadı.



Biz mevcut iktidar partisinden seçmen koparalım niyetiyle yola çıkmadık. Ben AKP'den ayrılacağıma ilişkin kararı ilk olarak Erdoğan ile paylaştım. 2001'den bu yana benim yaptığım açıklamalarda, mülakatlarda, televizyon programında söylediklerimde tutarsızlık bulamazsınız ama iktidar partisinin şimdi söyledikleri ile geçmişte söylediklerinden çok farklı.

Hükümetin basını ise bizi görmezlikten geliyor. Hangi partiye oy verirse versin bütün vatandaşlar TRT'ye para ödüyor ama TRT şu an sadece tek bir partinin propaganda aracı olarak kullanılıyor. İktidarın medya kanalları haber yapmak için merkezden talimat bekliyor.



Babacan, Deva Partisi'nin FETÖ projesi olmasına ilişkin olarak "FETÖ hain bir terör örgütüdür. Bu terör örgütüyle sonuna kadar mücadele etmek gerekiyor. Dışardan atılan itirafların bizim için hiçbir değeri yok"