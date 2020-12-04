Ali Babacan'dan Erdoğan'a üslup tepkisi: Gerginliğin tohumları ekiyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Iğdır 1. Olağan Kongresi için kente geldi. Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Babacan, AK Parti iktidarına üslup eleştirisinde bulundu. Babacan, Erdoğan'ın toplumsal gerginliğin tohumlarını ektiğini söyledi.



Ali Babacan, "Devletin en tepesindeki kişinin kucaklaştırıcı, buluşturucu olması lazım ama kendisi adeta toplumsal bir çatışmanın, toplumsal bir gerginliğin filizlerini, tohumlarını ekiyor. Biz bu politikayı elimizin tersiyle itiyoruz." dedi.



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kongrede yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmaya hitaben, “Bu ülkede ezana düşmana, bayrağa düşman kesimler var diyor. Dönüyor muhalefete çatıyor sanki bütün bu kararları veren muhalefetmiş gibi sanki rakamları yanlış açıklayan, doğru rakamları gizleyen muhalefetmiş gibi... Niye, kendi problemleri kendi hatalarını, kendi yanlışlarını kapatmak için bir karşı taraf arıyor. Hele hele “kesim” diye toplumun bazı kesimlerini tamamen öteleyerek, iteleyerek kullanılan ifadeler bu ülkenin birliği, bütünlüğü açısından son derece sakıncalı. Eğer biz bu ülkenin toprak bütünlüğünden bahsediyorsak, bu ülkenin siyasi birliğinden bahsediyorsak devletin en tepesindeki kişinin kucaklaştırıcı, buluşturucu olması lazım ama kendisi adeta toplumsal bir çatışmanın, toplumsal bir gerginliğin filizlerini, tohumlarını ekiyor. Biz bu politikayı elimizin tersiyle itiyoruz. Türkiye birbirinden güzel renkleriyle bir arada yaşamak istiyor. İktidara seslenmek istiyorum. Bu millet, bu halk sizin bu kutuplaştırıcı tuzağınıza düşmeyecek. Ayrıştırma, ötekileştirme politikalarınıza da boyun eğmeyecek. Bu millet size inat birbiriyle kucaklaşacak ve omuz omuza çok daha iyi bir Türkiye için yürüyecek.” ifadelerini kullandı.

