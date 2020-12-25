Ali Babacan'dan Erdoğan'a faiz tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Olay TV’de gazeteci Murat Yetkin’in konuğu oldu. Babacan, programda Türkiye ekonomisinin gidişatına ve hukuka yönelik eleştirilerde bulundu.

Merkez Bankası’nın faiz artırımının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgi ve izni dahilinde olduğunu dile getiren Babacan “Bir şeylere boyun eğerek yapıyorlarsa, bunu neden yaptıklarını açıklamak zorundalar” dedi.

Asgari ücretin gerçek enflasyon ve bir parça refah payı ile artırılması gerektiğini ifade eden Babacan, şunları söyledi:



Erdoğan’ın sık sık vurguladığı “faiz lobisi” kavramı hakkında da yorum yapan Babacan, “Ne olduğu bilinmeyen kavramlar uydurup, işini sürdürmeye çalışmaktır. Sanki faiz artırımını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıyormuş gibi bir izlenim oluşturuyor. Ama bunların hepsi bilgi ve izni dahilinde. Ben 13 yıl hükümette bulundum, ağzımdan faiz lobisi lafı çıkmamıştır. Bir şeylere boyun eğerek yapıyorlarsa, bunu neden yaptıklarını açıklamak zorundalar. Demokrasi her zaman şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim demek” dedi.

Türkiye'de artık hukuk devletinden bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Babacan, “Türkiye'de hükümetin yapmayacağı bir şey varsa o da hukuk reformudur. Türkiye'de yargının bağımsız olması gerektiğine inanan bir yönetim yok. Ekonomi tarafındaki bütün birimler talimatla yönetiliyor, bağımsızlığını kaybetti. Hiç kimse boşuna beklemesin, bunlar olmayacak. Zaten o yüzden biz DEVA partisini kurduk. Hem sistemi düzeltmek hem de zihniyeti topyekün değiştirmek gerekiyor. Bu da anca iktidar değişikliği ile mümkün” diye konuştu.

Babacan ayrıca muhaliflere yönelik tutuksuz yargılanmaların esas alınması gerektiğinin de altını çizdi.

"Popülist liderlerin olduğu ülkelerde koronavirüs süreci kötü yönetildi. ABD bunlardan biri. İngiltere'de de işte görüyorsunuz. Popülist liderler vatandaşların sorununu çözemediği için tiyatroyla bu işi götürmeye çalışıyorlar. Vatandaşları yanıltıyorlar. İnsanlar oy verdikleri kişilerin söylediklerine inanma eğiliminde. Ama o kişiler süreci yönetemeyince de ortaya felaket çıkıyor. Dolayısıyla siyaset bu süreçleri çok etkiliyor.

Para politikası yanlış bir yerde durduğu için döviz rezervleri satıla satıla bu hale geldi. Yabancı yatırımcılar ucuz fiyattan dolar aldı ve gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına uyanlar zarar etti. 6 Kasım'da bütün ekonomi yönetimini değiştirdiler. Akraba bakan kayıp.

Devlet döviz satışlarını örtülü yapıyor. O yüzden tam rakam bilinmiyor. Nasıl oldu da üç tane Merkez Bankası değiştirdikten sonra faizler iki katına çıktı. Dünya eksi faizle devam ederken, Türkiye'deki yüzde 17'lik faizi nasıl açıklanacak. Asgari ücret gerçek enflasyon ve bir parça refah payı ile artırılmalı. Yalnız devletin açıkladığı uydurma enflasyon değil.

İşsizlik ve hayat pahalılığı halkın en çok karşılaştığımız sorunları. Özgürlük ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması da sahada en çok karşılaştığımız sorunlardan."

