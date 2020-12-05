Son Dakika
Ali Babacan’dan Erdoğan’a bütçe desteği tepkisi: Artık şuur kalmamış
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erdoğan'a tepki gösterdi. Babacan, "Sıkıntı yaşayan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz demişler. Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış" dedi.
GÜNDEM 05.12.2020, 12:15
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Düzce 1. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Türkiye'deki artan koronavirüs vakalarını değerlendiren Babacan, AK Parti hükümetine eleştirilerde bulundu. AK Parti iktidarının salgın sürecini kötü yönettiğini savunan Ali Babacan, iktidarın gerçeklerini vatandaştan gizlediğini söyledi.
Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları dile getiren DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Biz, bütün sağlık çalışanlarının en geniş şekilde temsil edildiği meslek örgütlerini genel merkezimizde ağırladık ama onlar doktorlarımızı, hemşirelerimizi, eczacılarımızı dinlemiyorlar. Çünkü gerçeklerden kopmak, iktidarın en kötü huylarından birisi." dedi.
Ali Babacan, “Önlem alması ve salgını kontrol altında tutması gerekenler neredeyse sadece izlemekle yetindiler. Sözde pandemiyle mücadele için Bilim Kurulu kurdular. Onlardan da hakikati gizlediler. Aylardır hepimizden vaka sayılarını gizlediler. Siz bu millete hizmet etmek için seçildiniz. Bu millete hizmet edecek kişi halktan hakikati gizleyemez. Böyle bir hakkı olamaz. Göreviniz bu ülkeye, bu millete hizmet etmek olmak zorunda” şeklinde konuştu.
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Aralık'ta BM Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada,"Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz." sözlerine tepki gösterdi.
Ali Babacan “Aylar geçti, halkımız hem sağlığıyla boğuşuyor, hem açlık sınırında yaşıyor. Bunlar hazineyi boşalttılar ama kendi harcamalarına kaynak buluyorlar. Sıra vatandaşa gelince bırakın yardımı, IBAN vererek vatandaştan yardım toplamaya çalışıyorlar. Bir de dün bir açıklama yapmışlar; ‘Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz' demişler. Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış… Ekonomi çökmüş, vatandaş aç bi'ilaç yaşıyor. Madem paranız var, bu vatandaştan ne istiyorsunuz? Ne diye hala yardım istiyorsun, vergi vergi diye yakasına yapışıyorsun?" diye konuştu.
Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları dile getiren DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Biz, bütün sağlık çalışanlarının en geniş şekilde temsil edildiği meslek örgütlerini genel merkezimizde ağırladık ama onlar doktorlarımızı, hemşirelerimizi, eczacılarımızı dinlemiyorlar. Çünkü gerçeklerden kopmak, iktidarın en kötü huylarından birisi." dedi.
Ali Babacan, “Önlem alması ve salgını kontrol altında tutması gerekenler neredeyse sadece izlemekle yetindiler. Sözde pandemiyle mücadele için Bilim Kurulu kurdular. Onlardan da hakikati gizlediler. Aylardır hepimizden vaka sayılarını gizlediler. Siz bu millete hizmet etmek için seçildiniz. Bu millete hizmet edecek kişi halktan hakikati gizleyemez. Böyle bir hakkı olamaz. Göreviniz bu ülkeye, bu millete hizmet etmek olmak zorunda” şeklinde konuştu.
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Aralık'ta BM Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada,"Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz." sözlerine tepki gösterdi.
Ali Babacan “Aylar geçti, halkımız hem sağlığıyla boğuşuyor, hem açlık sınırında yaşıyor. Bunlar hazineyi boşalttılar ama kendi harcamalarına kaynak buluyorlar. Sıra vatandaşa gelince bırakın yardımı, IBAN vererek vatandaştan yardım toplamaya çalışıyorlar. Bir de dün bir açıklama yapmışlar; ‘Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz' demişler. Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış… Ekonomi çökmüş, vatandaş aç bi'ilaç yaşıyor. Madem paranız var, bu vatandaştan ne istiyorsunuz? Ne diye hala yardım istiyorsun, vergi vergi diye yakasına yapışıyorsun?" diye konuştu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Gaziantep FK
|10
|15
|6. Kasımpaşa
|11
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Tuzlaspor
|11
|21
|4. Samsunspor
|11
|20
|5. Adana Demirspor
|10
|18
|6. İstanbulspor
|11
|18
|7. Altay
|10
|17
|8. Giresunspor
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Adanaspor
|9
|12
|14. Menemen Belediyespor
|10
|12
|15. Bandırmaspor
|11
|11
|16. Ankaraspor
|11
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. West Ham
|10
|17
|6. Southampton
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|17
|8. Everton
|10
|16
|9. M. United
|9
|16
|10. Aston Villa
|9
|15
|11. Man City
|9
|15
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|11
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Eibar
|11
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|13
|14. Celta de Vigo
|12
|13
|15. Valencia
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Osasuna
|10
|11
|18. Real Valladolid
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü