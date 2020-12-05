Ali Babacan’dan Erdoğan’a bütçe desteği tepkisi: Artık şuur kalmamış

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Düzce 1. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Türkiye'deki artan koronavirüs vakalarını değerlendiren Babacan, AK Parti hükümetine eleştirilerde bulundu. AK Parti iktidarının salgın sürecini kötü yönettiğini savunan Ali Babacan, iktidarın gerçeklerini vatandaştan gizlediğini söyledi.



Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları dile getiren DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Biz, bütün sağlık çalışanlarının en geniş şekilde temsil edildiği meslek örgütlerini genel merkezimizde ağırladık ama onlar doktorlarımızı, hemşirelerimizi, eczacılarımızı dinlemiyorlar. Çünkü gerçeklerden kopmak, iktidarın en kötü huylarından birisi." dedi.



Ali Babacan, “Önlem alması ve salgını kontrol altında tutması gerekenler neredeyse sadece izlemekle yetindiler. Sözde pandemiyle mücadele için Bilim Kurulu kurdular. Onlardan da hakikati gizlediler. Aylardır hepimizden vaka sayılarını gizlediler. Siz bu millete hizmet etmek için seçildiniz. Bu millete hizmet edecek kişi halktan hakikati gizleyemez. Böyle bir hakkı olamaz. Göreviniz bu ülkeye, bu millete hizmet etmek olmak zorunda” şeklinde konuştu.



Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Aralık'ta BM Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada,"Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz." sözlerine tepki gösterdi.



Ali Babacan “Aylar geçti, halkımız hem sağlığıyla boğuşuyor, hem açlık sınırında yaşıyor. Bunlar hazineyi boşalttılar ama kendi harcamalarına kaynak buluyorlar. Sıra vatandaşa gelince bırakın yardımı, IBAN vererek vatandaştan yardım toplamaya çalışıyorlar. Bir de dün bir açıklama yapmışlar; ‘Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz' demişler. Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış… Ekonomi çökmüş, vatandaş aç bi'ilaç yaşıyor. Madem paranız var, bu vatandaştan ne istiyorsunuz? Ne diye hala yardım istiyorsun, vergi vergi diye yakasına yapışıyorsun?" diye konuştu.

