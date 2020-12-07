Ali Babacan'dan Erdoğan ve Perinçek'i sinirlendirecek sözler!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçel'i kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

İsim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i eleştiren DEVA Partisi lideri Ali Babacan, AK Parti iktidarının "biz gidersek 28 Şubat yasakları gelir" şeklindeki açıklamalarına yönelik bir mesaj paylaştı.

İktidarın "biz gidersek 28 Şubat yasakları gelir" şeklindeki açıklamalarını eleştiren Ali Babacan isim vermeden Doğu Perinçek'i işaret etti.

Babacan, "Bunu iddia eden büyük ortak samimiyse 28 Şubat zihniyetinde olan küçüğün de küçüğü ortağı gemiden indirsin hele." ifadesini kullandı.

Paylaştığı mesajda Ali Babacan, Perinçek'i "küçüğün de küçük ortağı" olarak tanımlayarak şu ifadelere yer verdi;

"28 Şubat döneminde büyük bir zulüm görmüştük. İktidar şimdi bir hava oluşturmaya çalışıyor. Biz gidersek o yasaklar tekrar gelebilir diyor.

Bunu iddia eden büyük ortak samimiyse 28 Şubat zihniyetinde olan küçüğün de küçüğü ortağı gemiden indirsin hele."

