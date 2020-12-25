Ali Babacan'dan dolar tepkisi: Erdoğan'a uyup satan herkes zarar etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dolar bozdurun çağrısını hatırlatan Babacan, “Cumhurbaşkanı’nın çağrısına uyup dövizini satan herkes büyük zarar etti. Bunları hiç kimse konuşmuyor. Kimse konuşmaya bile cesaret edemiyor.” dedi. Olay TV’de Murat Yetkin’le Gündem programında konuşan DEVA Partisi lideri Babacan, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak’ı ‘akraba Bakan’ olarak niteledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrılarına uyup döviz bozduran herkesin zarar ettiğini söyleyen Ali Babacan, “Vatandaşımız 234 milyar dolar döviz alıp bankaya koydu. Cumhurbaşkanı son 3-4 yılda defalarca dedi ki ‘döviz alanın eli yanar, dövizinizi satın’, çağrı yaptı. Hatırlayın o günleri bunların hepsi kayıtlarda var. Cumhurbaşkanı’nın çağrısına uyup dövizini satan herkes büyük zarar etti. Bunları hiç kimse konuşmuyor. Kimse konuşmaya bile cesaret edemiyor. Üstelik bir Cumhurbaşkanı’nın vatandaşa böyle bir çağrı yapması büyük hatadır. Siz ekonomiyi doğru yönetir, güven oluşturursunuz ne yapacağına vatandaş kendi karar verir.” şeklinde konuştu.



Sosyal medya platformu Instagram hesabından 8 Kasım akşamı yaptığı yazılı açıklamayla istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı da eleştiren Babacan, “Şimdi ne oldu güven ortamı diyoruz değil mi? 6 Kasım’da bütün yönetimi değiştirdiler. Akraba Bakan kayıp. O gün bugündür kendisinden haber alınamıyor. Böylesine bir devlet yönetimi olur mu? Devir teslime bile gelmedi.” ifadelerini kullandı.



