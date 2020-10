Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye 'siyasi fosiller' cevabı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kırşehir İl Kongresi’nde konuştu. Kongreye katılmak için kente gelen Babacan, Ahi Evan Veli'nin türbesini ziyaret ettikten sonra esnafla buluştu. Ziyaretlerin ardından kongrenin yapılacağı Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçen Babacan, burada yaptığı konuşmada partisinin Genel Merkez üyeleriyle birlikte üç gün boyunca yaptığı değerlendirme toplantısının oldukça verimli geçtiğini söyledi. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Söz veriyoruz, biz şeffaf olacağız, israfa asla göz yummayacağız. Bu milletin alın teriyle kazandığı ve vergi olarak ödediği her kuruşun hesabını harcarken vatandaşımıza vereceğiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisiyle ilgili "Biz askıya ekmek çıkardık, deva yerine beladan ibaret olan siyasi fosiller sazan gibi ağa takıldı" sözlerine cevap veren Babacan, "Geçen gün grup toplantısında öfkeyle bize sataşıp partimizi ve beni kast ederek “siyasi fosil” demiş. Bize ve bana dedi. “Siyasi fosil” diye… Neyse.. Türkiye’nin en yeni siyasi hareketine, sahiplerinin gençler olduğu bir partiye siyasi fosil denir mi hiç?" ifadelerini kullandı.

Her alanda güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirten Babacan, "En az 10 Bakanlar Kurulu çıkaracak, ülkeyi çok iyi idare edecek güçlü bir kadromuz var. Bu bizim için çok iyi bir mutluluk. Kurucularımız ve teşkilatlarımızla binlerce kişilik büyük bir aile olduk." diye konuştu.

Gazi Meclisi yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Babacan, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutlaka tesis edeceğiz. Söz veriyoruz, biz şeffaf olacağız, israfa asla göz yummayacağız. Bu milletin alın teriyle kazandığı ve vergi olarak ödediği her kuruşun hesabını harcarken vatandaşımıza vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan şöyle konuştu: İşinize geldiği zaman iktidarmış gibi davranıyorsunuz, “astığım astık, kestiğim kestik” diyorsunuz. İşinize gelmediği zaman sanki hiç sorumluluğunuz yokmuş gibi mağdur şapkanızı takıp ekmeği asıyorsunuz. Hem de meydanın ortasında askıya asıyorsunuz. Ülkenin içine düştüğü durumdan sonuna kadar siz de sorumlusunuz. Ben ve arkadaşlarım boş aldığımız Hazine'yi dolu teslim ettik. Bizim hesabımız ortada, başımız dik. Şu andaki hükûmet ne yaptı? Hazineyi tüketti, kasa boş. Ülke borç batağında. Doğmamış çocuklarımıza kadar borçlandırdılar memleketi. Soruyorum onlara: Vicdanınız sızlamadan nasıl çarçur ediyorsunuz bu milletin kaynaklarını? Har vurup harman savururken hiç mi durup düşünmüyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?

Mazota, gübreye, ilaca, tohuma, zam üstüne zam yapılıyor. Ama örneğin süt alım fiyatı bir yıldır sabit tutuluyor. Litresi 2 lira 30 kuruş. Dolar arttıkça girdi fiyatları artıyor. Hani dolara bakmıyorlardı. Ama çiftçimiz bakıyor. Tarım ve hayvancılığı değil geliştirmek, mevcudu dahi muhafaza edemiyorlar. İthalata bağımlı hale geldik. 2003 yılında tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatı neredeyse birbirine yakın iken, 2019 yılında 5,4 milyar dolar ihracata karşın, 9,4 milyar dolar ithalat yapıldı. Yani 4 milyar dolarlık mal, ürün dışarıdan satın alındı, açığımız oluştu.

Kırşehir’de halen devam eden cezaevi inşaatına harcanan para 270 milyon TL. Bu kaynak tarım ve hayvancılığa yönlenseydi, ya da esnafımıza destek için harcansaydı, Kırşehir için çok daha yararlı olurdu. Ama yatırımı cezaevine yapıyorlar. İstihdam değil, demokrasi değil, hukuk değil cezaevi inşa ediyorlar. Kırşehir sanayisinin gelişmesi için, üretimin yapılabilmesi için yeterli destek sağlanmıyor. Kırşehir’in kendi hammaddeleri değerlendirilmiyor. Devlet hastanesi sayısıyı daha önce ikiydi; tek hastaneye düşürülüdü. Yatak sayısı düştü. Kırşehir’de sağlık hizmeti vasatın altında kalıyor. Vatandaşlar çevre illere gitmek zorunda kalıyor. Halbuki Cezaevi ihale bedeliyle 100 yataklı tam 7 tane hastane yapılabilirdi. Bu şehir, Kırşehir bunları hak etmiyor. Bunlar şehrimize yakışmıyor.