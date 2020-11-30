Ali Babacan'dan 'Bugünkü sıkıntılarda dahliniz yok mu? sorusuna cevap

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan TV5 4. Güç programında Hasan Basri Akdemir'in konuğu oldu. Babacan, vatandaşların anayasa değişikliğini onaylamasının, Erdoğan’a verdiği son kredi olduğunu söyledi. Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Madem çok istiyorsun, hadi bakalım, al başkan ol, bir de öyle görelim” dediğini ifade eden Babacan, “Bugün öyle bir şey olsa, artık mümkün değil. Yani bir bakıma Türkiye, bunu denedi olmayacağını gördü.” dedi.



Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sizin bugünkü sıkıntılarda hiç dahliniz yok mu?” sorusuna, “Biliyorsunuz, 2015’te ben, bakanlık görevini bıraktım. Yani 5 yıldan fazla oldu. 5 yıl, uzunca bir süre. Velev ki bizim dönemde hatalar oldu e o zaman 5 yıllık bir süre vardı hepsini düzeltebilirlerdi. Yani ülkeyi alıp, çok daha farklı bir noktaya getirebilirlerdi ama olmadı.” şeklinde cevap verdi.



Ali Babacan, o dönemde kendisinin ve kendisi gibi düşünen çok sayıda kişinin sistemde olduğunu, Bakanlar Kurulunda kendisi gibi düşünen çok sayıda bakan bulunduğunu ancak daha sonra onların hepsinin sistem dışında kaldığını, bürokrasinin tamamen değiştiğini söyledi.O dönemde ilkeleri ve değerleri esas alarak hareket ettiklerini söyleyen Babacan, “Bizim ekonomi yönetiminde olduğumuz dönemde, bağımsız kurulların ve kurumların gerçekten bağımsız çalışmasını sağladık. Merkez Bankası’na kesinlikle müdahale ettirmedik. Yani o günkü başka hükümet üyelerinin ya da o günkü başbakanın, bugünkü cumhurbaşkanının Merkez Bankası’na müdahalesine asla izin vermedik. Eğer başarı olduysa Türkiye’de, bağımsız kurumların kendi aralarında oluşturduğu başarıların toplamıyla oluştu bu.” diye konuştu.



Bir ülkenin ekonomisinin düzelmesinin sadece ekonomi politikalarına bağlı olmadığını savunan Ali Babacan, kendisinin hükümette hem Avrupa Birliği Bakanı, hem de Hazine’den sorumlu bakan olduğunu hatırlatarak, “Onun için Türkiye’nin milli geliri, 3 bin dolardan 12 bin 500 dolara çıktı. Onun için Türkiye’nin ihracatı, 36 milyar dolardan tam 132 milyar dolara çıktı” değerlendirmesinde bulundu.



Başkanlık sistemine geçişin oylandığı 16 Nisan referandumundan önce, “Bu sisteme açıkça karşı çıkmamakla” eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Babacan, şu açıklamada bulundu:

“Şimdi bu millet de aslında ne yaptı? Son bir kredi daha açtı. Ya hadi yap bakalım. Madem bu kadar çok istiyorsun, al yap dedi. Çok önemli bir sınav dönemi şu anda, Sayın Erdoğan için çünkü vatandaş artık son kredisini açmıştı bu seçimlerde. Yani, madem çok istiyorsun, hadi bakalım, al, başkan ol, bir de öyle görelim dedi. Dolayısıyla, olmazı göstermek açısından da belki hayırlısı böyleydi diyoruz yani. Geçmişe doğru baktığımızda artık geçmişi değiştirecek bir durum yok ama en azından vatandaşlarımız şunu anladı ki bugün itibarıyla her türlü kamuoyu yoklamasında her türlü toplumsal araştırmada, Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi? diye sorduğumuzda, vatandaşlarımızın yüzde 50’den fazlası artık parlamenter sistem istiyor. Yani başkanlık sistemini isteyen vatandaşlarımızın yüzdesi düşüyor kimi araştırmalarda yüzde 55-60 parlamenter sistem diyor. Dolayısıyla toplumun bu desteği de gittikçe artık geri çekiliyor. Bugün bir referandum olsa, başkanlık sistemiyle ilgili kabulü mümkün değil yani. Bugün öyle bir şey olsa artık mümkün değil. Yani bir bakıma Türkiye, bunu denedi, olmayacağını gördü. Belki de bunun olmayacağını görmesi gerekiyordu herkesin ki, hep beraber, toplum olarak artık kendimiz için doğru bir yol çizelim ve daha düzgün bir sisteme doğru hep beraber yürüyelim.”

