Ali Babacan'dan bomba Varlık Fonu itirafı!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında Varlık fonu'nun kurması ilişkin kendisine baskı yapıldığını ifade etti. Babacan, “Varlık Fonu için bana çok baskı yapıldı. İtiraz ettiğim için benim dönemimde kurulamadı. İmza atmıyorum diye ‘Yurtdışına git, senin yerine vekalet edecek bakan imzalasın’ dediler. Reddettim, yurtdışına da gitmedim” dedi.

Babacan, “İtiraz ettiğim için benim dönemimde kurulamadı. İmza atmıyorum diye ‘Yurtdışına git, senin yerine vekalet edecek bakan imzalasın’ dediler. Reddettim, yurtdışına da gitmedim” diye konuştu.

Babacan, açıklamalarına şekilde devam etti; “Çözümlerimizi hükümet hemen uygulamaya başlar ümidiyle paylaşıyoruz. Sorunlarımız çözülsün istiyoruz ama şu anki iktidar partisinin ve ortağının sorun çözme kapasitesi yok. Yukardan dış politika konularıyla ilgili gelen talimat neyse Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ilişkileri o tarafa savruluyor. İktidarın şahsileştirilmiş bir bakış açısı var. Devlet yönetiminde iyi stratejilerin üretilmesi gerekir. Benim Dışişleri Bakanlığı dönemimde her konu işin uzmanına danışılırdı. Ben kendi dönemimde bakanlık dışından Büyükelçi atanmasına izin vermedim ama şu an yapılan atamalarda hiçbir kriter aranmıyor. Biz parti yönetmeliğimizden devletin işe almada kullandığı mülakat yöntemini kaldırdık. Objektif kriterlere göre belirlenmiş sınavlarla eleman alımı yapacağız. Parti üyesi olmak işe alımda kriter olmamalı”

"İtiraz ettiği için Varlık fonu kurulamadı" diyen Ali Babacan, “Benim 28 Şubat süreci ve 2001 krizinde oldu. Düşeceğimiz sıkıntıları bilseydim yine de siyasete girerdim. Kendi sorumluluk alanımda içim hep çok rahat oldu. Doğru olmadığını düşündüğüm tek bir atama yapmadım. Varlık Fonu konusunda bana çok baskı yapıldı. Fakat ben onay vermediğim için o fon kurulamadı.” diye konuştu.

