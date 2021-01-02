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Ali Babacan'dan Boğaziçi Üniversitesi tepkisi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tartışmaya devam eden Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması ile ilgili paylaşım yaptı.
GÜNDEM 02.01.2021, 17:35
Boğaziçi Üniversitesi'ne AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen Prof. Dr. Melih Bulu'nun atamasına bir tepki de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geld. Babacan, "Ülkemizin özgür akademiye, özgür bilim insanlarına ve üretken öğrencilere ihtiyacı var. Bu özgürlük ve üretkenlik, kayyum atamalarıyla sağlanamaz. Özgür bir akademi istiyoruz." dedi.
Twitter'dan paylaşım yapan Babacan "Üniversiteler özerk olmalıdır. Ülkemizin özgür akademiye, özgür bilim insanlarına ve üretken öğrencilere ihtiyacı var. Bu özgürlük ve üretkenlik, kayyum atamalarıyla sağlanamaz. #KayyumRektörİstemiyoruz. Özgür bir akademi istiyoruz.
Bu ülkenin insanlarını kalıplara sokmaya çalışan, fikrine, kıyafetine, diline, yaşam tarzına bakıp yargılayan köhne zihniyetli tüm siyasetçileri kınıyoruz. Kimse kimsenin siyasi malzemesi değildir, ülkemiz insanlarının haysiyetini hedef almak kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.
Yeni rektör ataması Boğaziçilileri ayağa kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu atandı.
AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucularından olan Bulu, 2015 seçimlerinde de İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olmuştu. Prof. Dr. Bulu, aynı zamanda Boğaziçi'ne dışarıdan atanan ilk rektör.
Atama için 'kayyım' yorumu yapan Boğaziçili öğrenciler ise karara sosyal medyadan tepki gösterdi: "Boğaziçi Üniversitesi siyasilerin ve yandaşların değil; ilim insanlarının yuvasıdır. Boğaziçi kültürü yaşatılmalıdır. Kabul etmiyoruz."
Twitter'dan paylaşım yapan Babacan "Üniversiteler özerk olmalıdır. Ülkemizin özgür akademiye, özgür bilim insanlarına ve üretken öğrencilere ihtiyacı var. Bu özgürlük ve üretkenlik, kayyum atamalarıyla sağlanamaz. #KayyumRektörİstemiyoruz. Özgür bir akademi istiyoruz.
Bu ülkenin insanlarını kalıplara sokmaya çalışan, fikrine, kıyafetine, diline, yaşam tarzına bakıp yargılayan köhne zihniyetli tüm siyasetçileri kınıyoruz. Kimse kimsenin siyasi malzemesi değildir, ülkemiz insanlarının haysiyetini hedef almak kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.
Yeni rektör ataması Boğaziçilileri ayağa kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu atandı.
AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucularından olan Bulu, 2015 seçimlerinde de İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olmuştu. Prof. Dr. Bulu, aynı zamanda Boğaziçi'ne dışarıdan atanan ilk rektör.
Atama için 'kayyım' yorumu yapan Boğaziçili öğrenciler ise karara sosyal medyadan tepki gösterdi: "Boğaziçi Üniversitesi siyasilerin ve yandaşların değil; ilim insanlarının yuvasıdır. Boğaziçi kültürü yaşatılmalıdır. Kabul etmiyoruz."
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