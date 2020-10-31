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Ali Babacan'dan AK Parti'ye internet hızı tepkisi

Ali Babacan, "Sürekli derdiniz rant olursa, devletin tüm imkanlarını burası için kullanırsanız; Avrupa'nın da en yavaş internetini kullanırsınız. Çünkü teknolojiye yatırım yapmıyorsunuz." dedi. 

GÜNDEM 31.10.2020, 16:34
Ali Babacan'dan AK Parti'ye internet hızı tepkisi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan DEVA Partisi Gaziantep 1. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. 
Ali Babacan, "Sürekli derdiniz rant olursa, devletin tüm imkanlarını burası için kullanırsanız; Avrupa'nın da en yavaş internetini kullanırsınız. Çünkü teknolojiye yatırım yapmıyorsunuz." dedi. Detaylar hazırlanıyor...
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