Ali Babacan'dan AK Parti iktidarına aşıda şeffaflık çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti iktidarına koronavirüs aşısı uygulaması konusunda şeffaflık çağrısında bulunarak, "Herhangi bir istisnaya müsaade edilmeden uygulanmalıdır" dedi.Ali Babacan, AK Parti'ye şeffaflık çağrısında bulunarak, "Sınırlı sayıda tedarik edilen aşı adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılmalıdır. Aşılama; sağlık çalışanları, kronik hastalar, riskli yaş grubundakiler gibi öncelik kriterlerine uyularak, herhangi bir istisnaya müsaade edilmeden uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşılama sırasına göre aşı yapılmaması ise gündemde tartışma konusu olmuştu. Koca'nın aşı daveti çağrısına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmiş ve makam odasında aşı olduğu görüntüleri dün paylaşmıştı.

