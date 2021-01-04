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Ali Babacan'a salon ambargosu!
Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ne birinci olağan kongre zamanında uygulandığı ortaya çıktı.
GÜNDEM 04.01.2021, 07:20
Ali Babacan’ın genel başkanlığında kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi geçtiğimiz günlerde 1. Olağan Kongresi'ni Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirerek, Haziran ayı sonunda genel seçimlere girme yeterliliğini sağlamış oldu.
Ancak daha önce il kongrelerinde AKP’li belediyeler tarafından afiş ve bilboard sansürüne maruz kalan partinin, birinci olağan kongrede de salon ambargosuna maruz kaldığı ortaya çıktı.
29 Aralık'ta ilk büyük kongresini Ankara'da yapan DEVA'nın kongre için önce ATO Congresium salonunu istediği ancak bu talebin çeşitli nedenlerle reddedildiği öğrenildi. DEVA bunun üzerine Kapalı Basketbol Salonu için talepte bulundu fakat bu talebe de olumlu yanıt bulamadı.
Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girmesiyle Ankara Atatürk Spor Salonu’nun DEVA’nın kurultayı için tahsis edildiği öğrenildi.
DEVA Partisi, 9 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi vermişti.
Ancak daha önce il kongrelerinde AKP’li belediyeler tarafından afiş ve bilboard sansürüne maruz kalan partinin, birinci olağan kongrede de salon ambargosuna maruz kaldığı ortaya çıktı.
29 Aralık'ta ilk büyük kongresini Ankara'da yapan DEVA'nın kongre için önce ATO Congresium salonunu istediği ancak bu talebin çeşitli nedenlerle reddedildiği öğrenildi. DEVA bunun üzerine Kapalı Basketbol Salonu için talepte bulundu fakat bu talebe de olumlu yanıt bulamadı.
Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girmesiyle Ankara Atatürk Spor Salonu’nun DEVA’nın kurultayı için tahsis edildiği öğrenildi.
DEVA Partisi, 9 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi vermişti.
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