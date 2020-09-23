Ali Babacan: 'Türkiye tek adamla yönetilemez'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin tek adamla yönetilemeyeceğini söyledi.

Fox TV'de 'Çalarsaat' programına katılarak bir dizi açıklamada bulunan Babacan, ekonomideki kötü gidişatı da yorumladı ve, "Bunlar daha iyi günler" ifadesini kullandı.

AK Parti iktidarının izlediği para politikasını da eleştiren Babacan, "Para politikası yanlış, çünkü Merkez Bankası bağımsız değil. Dolar kurunu 7’nin altında tutmak için 120 milyar doları yok ettiler. Bunlar daha iyi günler. Merkez Bankası, hükümetin sözüyle hareket ettiği için durum bu hale geldi" yorumunu yaptı.

İktidarı oluşturan AK Parti ve MHP'ye yönelik, "Gerçekleri duymak istemiyorlar" eleştirisinde bulunan Babacan, gerçekleri söyleyenlere karşı saldırı başlatıldığını kaydetti.

Babacan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:



"Salgınla mücadelede büyük bir emek var ama eski güven kalmadı. Verilere güven yok. Sağlık Bakanı’nın Türkiye genelinde açıkladığı hasta sayısından daha fazla hasta Ankara’da var. Hükümetin sonuçları daha iyi göstermesi yanlış. Yöneticilerde ‘moral bozmayalım’ eğilimi oluyor, bu kabul edilemez. Gerçek tabloyu ortaya koyacaksınız ki insanlar daha dikkatli daha tedbirli olsun.

Ekonomide moral önemlidir ama sağlam bir gerçeklik lazım. TÜİK enflasyonu yüzde 12 olarak açıklıyor. Enflasyon TÜİK’in açıkladığı rakamlardan çok yüksek. Esnafın enflasyonu yüzde 30-50 civarında. ‘Devlet doğruyu söylemiyor’, ‘TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklamıyor’ hissiyatı olduktan sonra yatırımcı neden yatırım yapsın?

Burası küçük bir ada ülkesi değil öyle olsa Cumhurbaşkanı kontrol edebilir ama burası çok büyük bir ülke, tek adamla, tek karar merciiyle yönetilemez. Türkiye tek bir kişinin kararlarıyla yönetilemeyecek kadar büyük bir ülkedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi geçileli ülke fakirleşiyor. Geçen sene Türkiye’nin büyüme oranı yüzde 0.9, Türkiye yönetilemiyor. Meclisiniz güçlü, yargınız bağımsız olacak. Dürüst, işini bilen kişilere yetki verip iyi sonuçlar bekleyeceksiniz.

Para politikası yanlış, çünkü Merkez Bankası bağımsız değil. Dolar kurunu 7’nin altında tutmak için 120 milyar doları yok ettiler. Bunlar daha iyi günler. Merkez Bankası, hükümetin sözüyle hareket ettiği için durum bu hale geldi. Hükümetin, elin ayağını Merkez Bankası’ndan çekmesi lazım."

