Ali Babacan sahaya iniyor: Partisinin il kongrelerine katılacak

Covid-19 salgınına yakalandığı için uzun süredir karantinada olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin teşkilatlanma çalışmaları için sahaya iniyor.

DEVA'nın ilk kongresi Ardahan’da yapılmış ancak Covid-19 tedavisi olan Babacan bu kongreye katılamamıştı. Sahalara yoğun bir programla dönen Babacan, 4 Ekim’de DEVA Partisi Çorum İl Başkanlığı Kongresine katılacak.Aynı zamanda annesinin memleketi olan Çorum’daki bir otelde gerçekleştirilecek kongrede konuşma yapacak olan Babacan’ın daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunması bekleniyor.

Babacan 10 Ekim’de Diyarbakır, 11 Ekim’de Batman ve Bitlis, 17 Ekim’de ise Erzurum kongrelerine katılacak.

Babacan’ın kongrelerin ardından esnaf ziyaretlerinde bulunması ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesi programlanıyor.

