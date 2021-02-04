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Ali Babacan, Meral Akşener'i ziyaret edecek
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.
GÜNDEM 04.02.2021, 09:32
DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkez'inde ziyaret edecek.
Partiden yapılan açıklamada, “İki lider görüşmenin ardından düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaklar” denildi.
Partiden yapılan açıklamada, “İki lider görüşmenin ardından düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaklar” denildi.
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