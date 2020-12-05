Ali Babacan konuğunu tanıttı
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
GÜNDEM 05.12.2020, 23:59
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Medyascope TV’de Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, programda seyircilerin de sorularını yanıtladı. Babacan, bu yayın sırasında arka tarafta oturan kedisini görmek istediğini ifade eden izleyenlerin olduğunu belirterek, kedisinin fotoğrafını paylaştı.
Babacan, kedisiyle olan fotoğrafına, "Bugünkü yayına arka tarafta konuk olan kedimizi görmek isteyenler olmuş. Tanıştıralım, kedimiz Çakıl" diye belirtti.
Bugünkü yayına arka tarafta konuk olan kedimizi görmek isteyenler olmuş. Tanıştıralım, kedimiz Çakıl.Sizlerden gelen soruları yanıtladığım programı da link üzerinden izleyebilirsiniz.https://t.co/TbZJy8fFNm pic. twitter.com/J7G087F4E0
— Ali Babacan (@alibabacan) December 5, 2020
Bugünkü yayına arka tarafta konuk olan kedimizi görmek isteyenler olmuş. Tanıştıralım, kedimiz Çakıl.Sizlerden gelen soruları yanıtladığım programı da link üzerinden izleyebilirsiniz.https://t.co/TbZJy8fFNm pic. twitter.com/J7G087F4E0 — Ali Babacan (@alibabacan) December 5, 2020
Babacan, kedisiyle olan fotoğrafına, "Bugünkü yayına arka tarafta konuk olan kedimizi görmek isteyenler olmuş. Tanıştıralım, kedimiz Çakıl" diye belirtti.
Bugünkü yayına arka tarafta konuk olan kedimizi görmek isteyenler olmuş. Tanıştıralım, kedimiz Çakıl.Sizlerden gelen soruları yanıtladığım programı da link üzerinden izleyebilirsiniz.https://t.co/TbZJy8fFNm pic. twitter.com/J7G087F4E0
— Ali Babacan (@alibabacan) December 5, 2020
Bugünkü yayına arka tarafta konuk olan kedimizi görmek isteyenler olmuş. Tanıştıralım, kedimiz Çakıl.Sizlerden gelen soruları yanıtladığım programı da link üzerinden izleyebilirsiniz.https://t.co/TbZJy8fFNm pic. twitter.com/J7G087F4E0 — Ali Babacan (@alibabacan) December 5, 2020
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