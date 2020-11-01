Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1. Olağan Şanlıurfa İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kanal İstanbul projesini eleştiren Babacan "Bir Kanal İstanbul parasına Güneydoğu'da suyun götürülmediği bir karış toprak kalmaz. Siz önceliğinizi neye göre kuruyorsunuz?" diye sordu. Açıklamalarında ekonomi yönetimine de eleştiriler yönelten Babacan "Bizim dönemimizde Türkiye'de kişi başında düşen milli gelir 12 bin 500 dolara çıkmıştı. Hükümetin son açıkladığı programda bu yıl içerisinde milli gelirin 8 bin 300'e düşeceği söylendi. Bu 12 bin 500, bizim 14 yıl önce yakaladığımız bir rakam" diye konuştu.

Çiftçilerin suya kavuşması gerektiğini belirten Babacan "Aksi halde gerçekten yazık olacak" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Babacan konuşmasında kendi bakanlığı döneminde kişi başına milli gelirin 12 bin 500 dolara çıktığını hatırlatarak "Hükümetin son açıkladığı programda bu yıl içerisinde milli gelirin 8 bin 300'e düşeceği söylendi. Bu 12 bin 500, bizim 14 yıl önce yakaladığımız bir rakam. Kur artmaya devam ederse artık 8 bin dolarlık rakam Türkiye için hayal olacak. Gelecek yıl bunun da altını göreceğiz" diye konuştu.

Babacan konuşmasına şöyle devam etti:

Sulamada kullanılan pompaların elektrik giderleriyle ilgili sorunlar var. Burada gerçekten bir adaletsizlik görüyoruz. Bu ciddi bir maliyet getiriyor. Bu soruna köklü çözüm bulmak, sulama projelerinin tamamlanmasından geçiyor. Burada bizim gerçekten sulama projelerine önem vermemiz gerekiyor. Maalesef hükümetin şu anda aklı, kafası tamamen rant projelerinde, rant. Yıllardır 'GAP, GAP' dedi bu ülke. Ama hala tamamlanmadı. Özellikle sulama ayağı eksik. Burada su kanallarına ihtiyaç varken, sürekli Kanal İstanbul'u duyuyoruz. Bir Kanal İstanbul parasına Güneydoğu'da suyun götürülmediği bir karış toprak kalmaz. Siz önceliğinizi neye göre kuruyorsunuz? Burada çiftçimizin bir an önce suya kavuşması gerekiyor. Aksi halde gerçekten yazık olacak. Gençlerimiz iş aramak için çabalıyor. GAP'ın master planında sulama ile birlikte özellikle meyve, sebze, çiçekçilik, tıbbi ve yağlı bitkilerin yetiştirilmesi büyük önem taşıyacak. Aksi halde bakıyoruz Şanlıurfa'nın verimli ovaları dururken, sebze ihtiyacı uzaklardan geliyor. Halbuki toprak hazır, su da hazır ama biraz uzakta. İşte o suyu da buraya getireceksiniz.

Halktan kopmamak gerekiyor. Eğer o irtibat koparsa, yönetenler ülkenin gerçeklerinden koparsa artık bir değişiklik zamanı geldi demektir. DEVA Partisi olarak çok büyük yeniliklere imza attık. Toplumu kutuplara ayırmayacağız, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. ArtıkTürkiye'nin, Şanlıurfa'nın DEVA'sı var. Ve biz hazırız!

