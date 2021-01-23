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Ali Babacan flaş sözler: "Erdoğan da AKP de yenildi"

Ali Babacan, 2018 seçimleri ile ilgili "Sayın Erdoğan seçimi kaybetmiştir. AK Parti seçimi kaybetmiştir" dedi.

GÜNDEM 23.01.2021, 18:21
Ali Babacan flaş sözler:
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 seçimlerinin AKP ve Erdoğan için bir yenilgi olduğu görüşünü dile getirdi
"Türkiye’de aslında 2018 yılından bu yana çok açık bir gerçek var” diyen Babacan, “Fakat bu gerçek dillendirilmiyor. O da şu; aslında 2018 seçimlerinde Sayın Erdoğan seçimi kaybetmiştir. AK Parti seçimi kaybetmiştir. Ancak bir başka siyasi partinin desteği ile Cumhurbaşkanı seçilebilmiştir” ifadesini kullanıyor.
YouTube üzerinden yayın yapan Karar TV'de gazeteci Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtlayan Babacan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasında yaşanan tartışma için "Duygusallık olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise hukuk neyse, onun gereğinin yapılması gerekir. Ve Adalet Bakanı da gerçekten hani sistemin genel tasarımı olsun, yani HSK Başkanı olsun o sıfatlarıyla belki sistemde yeri vardır ama böyle nokta atışı müdahaleyi bir Adalet Bakanı’nın yapması zaten doğru değil" yorumunu yapıyor.
“Herhalde Cumhurbaşkanı şu anda Adalet Bakanı’ndan çok daha fazla yapıyor nokta atışı müdahaleleri” diyen Babacan, AYM’nin CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına atıf yaparak, “ Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti o ilk birinci kararda Berberoğlu Davası’nda, alt mahkeme bunu uygulamayacağım dedi. Cumhurbaşkanı da hemen arkadan çıktı, ‘uygulamayabilir’ dedi. Anayasanın da Anayasa Mahkemesi’nin de gücü ve sistemdeki değeri eskisi gibi değil. Hukukun herkes için bağlayıcı olması lazım. Anayasanın herkes için bağlayıcı olması lazım” diyor.
Babacan, “hukuk ve ekonomik reform” söylemine ilişkin olarak ise, “Gerçekten samimiyseler yapılacak ilk iş ihale mevzuatını, hemen Avrupa Birliği ile uyumlu hâle getirmek. Alalım mevzuatı, aynen Türkiye’ye taşıyalım diyoruz mesela. 28 ülke yıllardır bu mevzuatı uyguluyor. Ekonomik reform diyorsak, hukuk reformu diyorsak buradan başlasınlar hemen. Bugünkü hükümete ben çağrı yapıyorum, niye denenmiş hazır bir mevzuatı alıp Türkiye’de uygulamıyorlar?” diye soruyor.
“Siyasal şiddet kavramı tekrar ülkenin gündemine girdi” diyen Babacan, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Tam bir geriye dönüş. Her alanda kötüleşiyor ülke. Son bir haftada yaşadıklarımız açıkçası çok üzücü ama aynı zamanda da çok kaygı verici ülkenin geleceği ile alakalı. Şiddetten beslenen ve şiddeti bir yöntem olarak kullanan ve şiddet kullanıldığı zaman bunu kınamayan, açıp bir geçmiş olsun telefonu etmeyen bir zihniyet Türkiye için çok çok tehlikeli. Şu çok vahim ki aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen, bu kadar önemli olaylar gerçekleşti ve bugüne kadar Cumhurbaşkanının bu konuyla ilgili tek bir açıklaması yok.”
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