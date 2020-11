Ali Babacan: Erdoğan her şey oldu cumhurbaşkanı olamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ihtiyacı olan bir cumhurbaşkanı olamadığını belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu sistemin adını “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” koydular. Ancak bu sistemde olması beklenen bir cumhurbaşkanlığı makamı ve cumhurbaşkanı yok. Şu an o koltuktaki kişi, parti genel başkanlığı, belediye başkanlığı, hatta genel müdürlük, daire başkanlığı gibi konularla uğraşıyor" dedi.

Babacan konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, “Bu sistemin adını ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ koydular. Ancak bu sistemde olması beklenen bir cumhurbaşkanlığı makamı ve cumhurbaşkanı yok. Şu an o koltuktaki kişi, parti genel başkanlığı, belediye başkanlığı, hatta genel müdürlük, daire başkanlığı gibi konularla uğraşıyor ama öngörüldüğü gibi bir cumhurbaşkanlığı yapmıyor. Bu sistemle birlikte Sayın Erdoğan her şey oldu ama Türkiye'nin ihtiyacı olan bir cumhurbaşkanı olamadı” dedi.



Konuşmasında Varlık Fonu’nı derhal kapatılması gerektiğini ifade eden Babacan, kapatılmaması durumunda yarın kendilerinin gelip kapatacaklarını söyledi. Babacan, “Ne olduğu bilinmeyen, şeffaf olmayan, her türlü denetimden uzak olan bu kara delikler vatandaşımızı sadece fakirleştirir. Buna bir son vermek lazım” ifadelerini kullandı.



Gerçek milliyetçiliğin milleti ekmek parasına mahkûm etmek olmadığını belirten Babacan, “Durmaksızın ‘yerli ve milli’ diyorlar. Yaptıkları her hatayı ‘milliyetçilik’ örtüsü ile kamufle etmeye çalışıyorlar. Hayır, sizin hatalarınız yerlilik değil, millilik değil, milliyetçilik hiç değil. Gerçek milliyetçilik, bu ülkede yaşayan herkesin başını dik tutabilmesini sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik, vatandaşlarımızın, çocuklarının geleceğinden kaygı duymadan başlarını yastığa koymasını sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik, bu milleti ekmek parasına mahkum etmek değildir” şeklinde konuştu.



Babacan, şu anda işsizliğin tarihi rekor seviyeyede olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Ülkemizde beyan edilen ücretlerin yüzde 42'si asgari ücret iken yüzde 82'si ise asgari ücretin iki katından az. Çalışanların yaklaşık yüzde 80'i, ayda 5 bin liranın altında bir gelirle ailesini geçindirmek zorunda. Hükûmetin zenginleşmeden, refahtan anladığı üç beş tane zengin türetmek. Onlar zenginleşirken bu halk fakirleşti. Onlar zenginleşirken bu halk sosyal yardımlara muhtaç hale geldi.

* Şu anda işsizlik tarihi rekor seviyeyede. Neyi teslim ettiysek batırdılar. Ama değerli arkadaşlar, biz işsizliği düşürdük, yine düşürürüz. İş bulamamak gençlerimizin kabahati de değildir. Kaderi de değildir. Öncelikle yatırımlar için güven ortamını sağlayacağız. Güvenin olmadığı yerde yatırım olmaz.

* Bizim geleneğimizde, değerlerimizde güvenin pek çok ölçüsü vardır ama en önemli üçünü hemen sayalım: Birincisi, konuşunca doğruyu söyleyeceksiniz. İkincisi, söz verince yapacaksınız. Üçüncüsü, size bir şey emanet edildiği zaman o emaneti gözünüz gibi koruyacaksınız, emanete ihanet etmeyeceksiniz.

* Mevcut hükûmette bunların hiçbirisi kalmadı arkadaşlar. Yatırımcıya güven veremiyorlar, gençlerimize güven veremiyorlar, işsizlik yükseliyor. Gençlerimizin hayalleri olduğunu, parlak fikirleri olduğunu biliyorum. Ama bu fikirleri gerçekleştirebilmeleri için özgürlük ortamı şart. Gençlerin hayallerine vurulan prangaları teker teker söküp atacağız. Genç girişimcilerimizin önünü açacağız. Yenilikçi fikirlerinin yanında olacağız. Gençlerimizi aktif iş gücü programlarından daha fazla yararlandırarak niteliklerini ve becerilerini arttıracağız.



Milleti fakirleştirip ekmeğe muhtaç ettiklerini sözlerine ekleyen Babacan, “Büyük ortağın partisine mensup bir vekil kalkmış “Kriz yok, iş beğenmiyorlar” diyor. Bu milleti fakirleştirdiler, ekmek parasına muhtaç ettiler, bir de kalkıp vatandaşı suçluyorlar. Bunun nedeni toplumdan kopmaları. Halkla kaynaşamıyorlar. Sokaklara çıkıp bir dolaşın. Ama öyle “Eve ekmek götüremiyorum“ diyene, “Al keyif çayı iç“ demeyin. Halkımızı dinleyin de öğrenin. Etraflarındaki yandaşlardan ve konvoylar dolusu arabadan dolayı halkı göremiyorlar” dedi.