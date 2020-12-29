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Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığına seçildi
Ali Babacan, DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçildi.
GÜNDEM 29.12.2020, 16:03
Ali Babacan, tekrar DEVA Partisi Genel Başkanı oldu.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde, Babacan'ın karşısına genel başkanlık için aday çıkmadı.
Ali Babacan, 523 delegeden 515'nin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Seçimde, 8 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde, Babacan'ın karşısına genel başkanlık için aday çıkmadı.
Ali Babacan, 523 delegeden 515'nin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Seçimde, 8 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.
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