DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’de günlük korona vakalarının 30-40 bine çıktığını söyleyerek Sağlık Bakanlığı’nın gerçek verileri açıklamamasına tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapan Babacan, “Bakanlık günlük korona verilerini derhal açıklasın” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ 1. Olağan Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ali Babacan’ın açıklamaları özetle şöyle:



“Sene başında Elazığ’da yaşadığımız depremin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen vatandaşlarımızın kalıcı konutlara yerleşme tarihi belli değil.

İmar barışlarıyla denetimsiz binalar ile vatandaşımız adeta katil binalarda oturmaya mahkum edilemez.

Kimse bize depremde ölmenin kader olduğunu, depremde ekonominin durmasının normal olduğunu anlatmasın.

Binalarla ilgili tespitlerin artık bağımsız, tarafsız, teknik kuruluşlar tarafından yapılması lazım.

Merkezi yönetimi ele geçiren, 'nasıl olur da nereden rant çıkar' hesabı yapıyor.

TBMM’de kurulan “Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu“nda Elazığlı hiçbir vekil yok.

Depremde hayatını kaybetmek, yuvasını kaybetmek 'ne yapalım kaderde varmış' diyerek geçiştirilecek bir konu değil.

Kural ve ilke bazlı bir yönetim felsefesi yok. Hukukla, kurallarla kendini bağlamak istemeyen bir yönetim var.

Akşam sohbetlerinde hangi konu geçtiyse sabahına kararname yapıyorlar.

Tabipler Odası başta olmak üzere ve diğer kaynaklardan alınan verilere baktığımızda günlük en az 30-40 bin vaka var.

15 ekimden itibaren vaka sayısını açıklayacağız demişlerdi. Ama daha çıt yok. Bu sözden neden cayıldı?

Türkiye Tabipler Birliği’ni hain ilan ettiler, tabiplerin açıklamaları doğru çıktı. Dünyada vaka ve hasta sayısı ayrımı yaparak kendi vatandaşını kandıran tek ülke Türkiye.

Sağlık Bakanlığı günlük verileri açıklasın. Derhal önlem almaya başlayın.”

