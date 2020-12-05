Ali Babacan, AK Parti'yi sert eleştirdi:

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün 40'ıncı il kongremizde umudu büyütüyoruz. Ülkemizin her yerinde filizleniyoruz" dedi.

Partisinin Düzce 1. Olağan İl Kongresi'ne katılan Babacan, kobnuşması sırasında AK Parti'ye sert sözlerle yüklenerek, "Şuur falan da kalmamış. Ekonomi çökmüş, vatandaş aç biilaç yaşıyor." dedi.

Babacan'ın dikkat çeken açıklamalarının satır başları şu şekilde;

Bugünkü iktidarın ekonomik yıpratmasının yanı sıra, ideolojik denetim aracı haline dönüştürdüğü RTÜK maalesef durmadan kanallara ceza yağdırıyor. Ve geçtiğimiz gün de biliyorsunuz Habertürk televizyonu RTÜK tarafından cezalandırıldı. Biz halkımızın haber alma hakkının ve basın özgürlüğünün çoğulcu demokrasi için bir zorunluluk olduğunu söyleyip duruyoruz. Basının baskı ile karşı karşıya kalması, demokrasi için bir tehdittir.

Türk-iş’e göre asgari yoksulluk sınırı 8 bin lira civarında. Şu anda Türkiye’de bırakın Türkiye’yi Düzce’de kaç aile evine 8 bin lira gelir sağlayarak hayatını sürdürebiliyor.

Bu ülkedeki bütün sorunları çözdünüz, parayı koyacak yer bulamıyorsunuz herhalde gidip başka ülkelerin pandemi ile ilgili mücadelelerine yardım ediyorlar. Bu olacak şey mi? Niye, Bir hükümet bunu niye yapar?

Şöyle bir düşünün. Bir hükümet bunu niye yapar? Bir ülkenin hükümeti zaten kıt kaynakları niye gider başka ülkelere dağıtır. Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış. Ekonomi çökmüş, vatandaş aç biilaç yaşıyor. Madem paranız var, bu vatandaştan ne istiyorsunuz? Hala ‘vergi vergi’ diye yakasına niye yapışıyorsun bu esnafın?”

