Ali Akman, transfer oluyor
Chelsea ile ciddi şekilde anılan Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.
GÜNDEM 30.01.2021, 03:08
Ali Akman’ın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt yolunda. Sky DE'nin okurlarına aktardığı bilgilere göre; Alman ekibi, 18 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın. Chelsea, Arsenal, Galatasaray ve Wolfsburg'un Ali'yi takip ettiğinin altı çizilirken Frankfurt'un transferi kısa süre içerisinde tamamlayacağı vurgulandı.
Ümit Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Ali, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya transfer olmak istediğini açıklamış, "Kendimi 'top level' denilen en üst seviyeye hazırlıyorum. Kendimi en üst seviyeye çıkacak potansiyelde görüyorum, kendime güveniyorum, ben futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
TFF 1. Lig’de 17 maçta ter döken genç santrfor, 10 kez rakip ağları havalandırırken, Bursaspor'un en golcü ismi konumunda.
Ümit Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Ali, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya transfer olmak istediğini açıklamış, "Kendimi 'top level' denilen en üst seviyeye hazırlıyorum. Kendimi en üst seviyeye çıkacak potansiyelde görüyorum, kendime güveniyorum, ben futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
TFF 1. Lig’de 17 maçta ter döken genç santrfor, 10 kez rakip ağları havalandırırken, Bursaspor'un en golcü ismi konumunda.
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